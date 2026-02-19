Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Juanes anuncia su gira mundial 2026: países, fechas y escenarios confirmados

Juanes anuncia su gira mundial 2026: países, fechas y escenarios confirmados

El artista colombiano presentó el calendario oficial de su nuevo tour internacional, con varias ciudades confirmadas y detalles sobre la organización de esta serie de conciertos.

Juanes revela detalles de su gira mundial 2026: fechas y países
Juanes gira mundial 2026
Foto: Instagram @juanes
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 19 de feb, 2026

El cantante colombiano Juanes anunció oficialmente su 'Juanes World Tour 2026', una gira internacional que lo llevará por América y Europa con una agenda ya definida y escenarios confirmados en distintas ciudades.

El artista, reconocido por éxitos como A Dios le Pido y La Camisa Negra, prepara un recorrido que incluye festivales de gran formato, arenas y teatros emblemáticos.

Juanes anuncia gira mundial y estos son los países que visitará

La gira arrancará en Latinoamérica, tendrá una importante parada en Europa y luego continuará por varias ciudades de Estados Unidos, consolidando una de sus apuestas internacionales más ambiciosas de los últimos años. A continuación, estas son las fechas confirmadas del Juanes World Tour 2026, organizadas en orden cronológico:

25 de febrero de 2026 – Quinta Vergara, en el marco del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar – Viña del Mar, Chile.

1 de marzo de 2026 – Movistar Arena – Madrid, España.

11 de marzo de 2026 – Teatro Diana – Guadalajara, México.

12 de marzo de 2026 – Escenario GNP Seguros – Monterrey, México.

14 de marzo de 2026 – Festival Vive Latino – Ciudad de México, México.

21 de marzo de 2026 – Presentación en San José, Costa Rica (recinto por confirmar).

12 de julio de 2026 – Concierto en Bruselas, Bélgica (recinto por confirmar).

16 de julio de 2026 – Uber Eats Music Hall – Berlín, Alemania.

20 de julio de 2026 – Presentación en Londres, Reino Unido (recinto por confirmar).

21 de julio de 2026 – Presentación en París, Francia (recinto por confirmar).

3 de septiembre de 2026 – Hard Rock Live Orlando – Orlando, Estados Unidos.

4 de septiembre de 2026 – Kaseya Center – Miami, Estados Unidos.

9 de septiembre de 2026 – Coca-Cola Roxy – Atlanta, Estados Unidos.

10 de septiembre de 2026 – Ovens Auditorium – Charlotte, Estados Unidos.

12 de septiembre de 2026 – Ryman Auditorium – Nashville, Estados Unidos.

13 de septiembre de 2026 – Mershon Auditorium – Columbus, Estados Unidos.

16 de septiembre de 2026 – Old National Centre – Indianápolis, Estados Unidos.

4 de octubre de 2026 – Smart Financial Centre at Sugar Land – Sugar Land, Estados Unidos.

9 de octubre de 2026 – The Union – Salt Lake City, Estados Unidos.

10 de octubre de 2026 – Pearl Concert Theater at Palms Casino Resort – Las Vegas, Estados Unidos.

11 de octubre de 2026 – Warnors Theatre – Fresno, Estados Unidos.

22 de octubre de 2026 – Presentación en San Diego, Estados Unidos (recinto por confirmar).

20 de noviembre será el cierre de gira en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia.

Con este recorrido, Juanes consolida un calendario internacional que combina escenarios históricos, festivales masivos y recintos de alto nivel técnico. El Juanes World Tour 2026 promete reunir a miles de fanáticos en distintas partes del mundo, reafirmando la vigencia del artista colombiano en el circuito global de conciertos.

