Murió reconocido cantante vallenato; luchaba contra el cáncer desde hace tiempo

El folclor vallenato se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Julio Morillo, reconocido cantante, corista y arreglista vocal. El artista murió durante la madrugada de este viernes 13 de noviembre en Valledupar, a los 74 años.

La noticia fue confirmada por su hijo, Julio César Morillo, a través de un mensaje publicado en redes sociales, en el que destacó la trayectoria de su padre y el legado musical y humano que dejó en el folclor vallenato.

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¿Cómo fue la muerte de Julio Morillo?

Cabe mencionar que el fallecimiento de Julio Morillo se produjo por complicaciones de salud derivadas de un cáncer que le había sido diagnosticado meses atrás. Según la información conocida, el artista permanecía hospitalizado desde el pasado 24 de octubre.

Debido a la evolución de su condición clínica, Morillo fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Cardiovascular del Cesar, ubicado en Valledupar.

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Durante su permanencia en el centro asistencial, el músico fue sometido a diversos procedimientos médicos especializados y requirió transfusiones sanguíneas. Pese a los esfuerzos del personal médico y a las muestras de apoyo de sus familiares y seguidores, se confirmó su fallecimiento durante la madrugada de este viernes 13 de noviembre.

¿Cuál fue el mensaje del hijo de Julio Morillo en sus redes sociales?

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A través de sus redes sociales, Julio César Morillo comunicó el fallecimiento de su padre con un emotivo mensaje, en el que expresó el dolor de la familia y recordó el legado que dejó el artista.

“Con el corazón destrozado pero sostenidos por el amor inmenso que nos dejó, cumplimos con el doloroso deber de informar el fallecimiento de nuestro amado padre, esposo, suegro, abuelo y maestro, Julio Morillo”, mencionó.

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De igual forma, destacó la trayectoria musical de su padre y sus importantes aportes al vallenato colombiano, especialmente por su talento vocal y su participación en las agrupaciones de grandes exponentes del género.

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“Su voz inconfundible, su entrega absoluta al folclor vallenato como corista de las grandes leyendas y su calidad humana hicieron de él un verdadero gigante de nuestra música”, mencionó en su publicación.

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¿Quién fue Julio Morillo?

Julio Morillo nació en el municipio de La Paz, Cesar, en 1952. Desde muy temprana edad demostró sus aptitudes para el canto y el trabajo vocal.

Su participación destacada en la industria discográfica se produjo en 1973, cuando acompañó al cantante Jorge Oñate y a la agrupación de los Hermanos López en el álbum Bodas de Plata.

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, Julio Morillo participó en numerosas grabaciones discográficas y presentaciones en vivo.

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Su talento como corista lo llevó a acompañar a grandes exponentes del vallenato tradicional y contemporáneo. Entre las figuras de la música colombiana con las que colaboró se encuentran Diomedes Díaz, Jorge Oñate, Juan Piña, Beto Zabaleta, Alfredo Gutiérrez, Miguel Morales, Los Diablitos, Peter Manjarrés y Silvestre Dangond, entre otros.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, diferentes integrantes del gremio artístico y seguidores han expresado sus condolencias y recordado a Morillo como una figura importante en la historia y el desarrollo musical del vallenato.