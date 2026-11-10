Reconocido cantante perdió la vida; su nieto se quebró en llanto al cantarle en su funeral

Omar Rojas, reconocido intérprete del género bailable en Venezuela, falleció durante la mañana del sábado 7 de noviembre en Ciudad Ojeda, municipio de Lagunillas.

De acuerdo con información de fuentes cercanas, el cantante habría perdido la vida a causa de un infarto fulminante. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención durante su despedida fue el emotivo homenaje que le rindió su nieto.

Publicidad

Puedes leer: Reconocido cantante perdió la vida en su lugar de trabajo; varias personas se acercaron a él



¿Cómo despidió el nieto de Omar Rojas a su abuelo?

La despedida de Omar Rojas estuvo acompañada de numerosas muestras de cariño por parte de sus familiares y personas cercanas, quienes se reunieron para recordarlo y darle el último adiós.

Uno de los momentos más conmovedores quedó registrado en un video compartido por Danny Rojas, hijo del cantante, en el que Omalbito Rojas, nieto del artista, participó en un homenaje musical para recordarlo.

Publicidad

En las imágenes se observa al menor interpretando una canción frente a las personas que asistieron a la despedida. Sin embargo, mientras cantaba, no pudo contener la tristeza y rompió en llanto.

Durante el homenaje, el niño interpretó una canción cuya letra dice: “No sé qué haría si ya te marcharas, pero mi vida se acabaría, daría todo por ti, si me dijeras…”. Fue precisamente en ese momento cuando la emoción lo embargó y lloró al recordar a su abuelo.

Publicidad

La escena se convirtió en uno de los momentos más emotivos del último adiós a Omar Rojas y generó numerosas reacciones en redes sociales, especialmente entre los seguidores del intérprete venezolano.

¿Cómo fue la carrera musical de Omar Rojas?

Omar Rojas, oriundo de Ciudad Ojeda, construyó una trayectoria musical de más de 40 años, durante los cuales se consolidó como uno de los referentes del género bailable en la región.

Publicidad

Puedes leer: Dan nuevos detalles sobre la salud de Bruce Willis y revelan cómo vive actualmente: "Un bebé"

En el panorama cultural de la Costa Oriental del Lago, el artista destacó por su interpretación y composición de guarachas, además de otros ritmos festivos característicos del occidente venezolano. A lo largo de su carrera, participó en numerosas presentaciones y conciertos en diferentes localidades del estado Zulia.

Publicidad

Su talento y versatilidad le permitieron ganarse el cariño y el reconocimiento del público regional, al tiempo que contribuyó a preservar las tradiciones musicales de su tierra.

¿Qué hacía Omar Rojas además de ser cantante?

Además de su trayectoria artística, Omar Rojas mantuvo un vínculo cercano con la gestión cultural de su región. Al momento de su fallecimiento, se desempeñaba como director de Cultura de la Alcaldía del municipio Lagunillas.

Publicidad

Desde este cargo, tenía la responsabilidad de promover y difundir las diferentes expresiones artísticas y culturales del municipio.

Publicidad

Su labor institucional también estaba enfocada en apoyar a los artistas locales, impulsar iniciativas comunitarias y fortalecer las tradiciones culturales del estado Zulia.