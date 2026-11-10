Dan nuevos detalles sobre la salud de Bruce Willis y revelan cómo vive actualmente: "Un bebé"

Desde que la familia de Bruce Willis confirmó su diagnóstico de demencia frontotemporal (DFT), el estado de salud del actor ha permanecido bajo la atención pública. Con el avance de esta enfermedad, su rutina cotidiana y algunos aspectos de su comportamiento han experimentado cambios significativos.

A sus 71 años, el protagonista de Duro de matar" atraviesa una etapa marcada por el acompañamiento familiar, la atención especializada y la adaptación de su entorno a las necesidades que implica su condición neurológica.

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¿Cómo ha cambiado la personalidad de Bruce Willis por su enfermedad?

El diario Daily Mail habló con una persona cercana al actor y publicó detalles sobre los cambios que ha experimentado en su vida cotidiana. Según el informe, actualmente reside en una vivienda de un solo piso y cuenta con cuidadores que lo atienden presencialmente las 24 horas del día.

En comparación con años anteriores, cuando se mostraba más activo y comunicativo, Willis tendría ahora un comportamiento más tranquilo y reservado.

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Asimismo, personas de su entorno describieron que pasa algunos momentos observando objetos con detenimiento y curiosidad, en un ambiente sereno. Según el testimonio recogido por el medio, aunque percibe cambios en su rutina, no siempre sería consciente del alcance de su enfermedad.

“A veces parece un bebé que mira un objeto con curiosidad, simplemente absorbiéndolo. Pero si lo mirás, parece un hombre sano de mediana edad”, manifestó la fuente citada por Daily Mail.

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¿Cómo han sido los cuidados de Bruce Willis?

Emma Heming Willis, esposa del actor, coordina buena parte de su atención y ha compartido públicamente los desafíos emocionales que enfrenta la familia durante este proceso.

También su pareja comentó que el costo de los cuidados del actor superarían los 30.000 dólares mensuales, una cifra que sería asumida directamente por su patrimonio, debido a las limitaciones de cobertura de los seguros médicos tradicionales frente a este tipo de enfermedades.

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En una declaración entregada en septiembre de 2026, describió esta experiencia como un “estado constante de duelo”, al referirse a los cambios progresivos que provoca la enfermedad.

“Es natural: todos queremos que nuestros seres queridos estén sanos, llenos de vida y sean la persona que siempre fueron. Pero la demencia frontotemporal es devastadora y te va quitando cosas muy lentamente”, expresó la esposa del actor.

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¿Qué más se conoce sobre la familia de Bruce Willis?

La red de apoyo del intérprete también cuenta con sus hijas Rumer, Scout y Tallulah, fruto de su matrimonio con Demi Moore, quienes han compartido públicamente algunas de las dificultades que implica acompañar a su padre durante esta etapa.

A través de sus redes sociales, Rumer Willis ha reflexionado sobre este proceso de adaptación y los sentimientos que le genera ver los cambios en su padre.

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“Extraño mucho a mi papá. Extraño una versión diferente de él. Hay días muy duros. Intento priorizar estar presente en el momento en que se encuentra. La verdad es que ser fuerte implica aprender a lidiar con ambas cosas a la vez”, expresó.

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Por su parte, Tallulah Willis ha destacado que todavía existen momentos de calidez cuando comparte tiempo con su padre y su pequeña hija, Louetta. “Lo interesante de tener un familiar con demencia es que, bueno, está feliz”, comentó.

De esta manera, la familia de Bruce Willis continúa adaptándose a los cambios que trae consigo la enfermedad y prioriza su bienestar mediante el acompañamiento, el afecto y un entorno tranquilo.