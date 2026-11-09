¿Qué pasó con la estatua de Diomedes Díaz? Se quedó 'sin brazo' el Cacique de La Junta

Si eres seguidor de la música vallenata o has visitado la capital del Cesar, seguro conoces la famosa figura construida en homenaje a Diomedes Díaz, el recordado 'Cacique de La Junta' e intérprete de éxitos inolvidables como La reina y La suerte está echada.

Sin embargo, el monumento amaneció con una lamentable noticia: la escultura fue vandalizada y perdió por completo su brazo derecho.

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El hecho ocurrió durante la noche del viernes 6 de noviembre y provocó una ola de rechazo entre los habitantes de Valledupar y los fanáticos del folclor que acuden diariamente a tomarse fotografías en este punto turístico.



¿Qué le pasó a la estatua de Diomedes Díaz en Valledupar y cómo ocurrió el ataque?

La figura del artista se encuentra ubicada en la glorieta Los Juglares, en el Parque de la Provincia (cerca del Parque de la Leyenda Vallenata), un espacio dedicado a exaltar a los grandes referentes del vallenato en Colombia.



Durante las horas de la noche, desconocidos afectaron la estructura de fibra hasta amputar y llevarse la extremidad superior derecha del monumento.

Exijo respeto a los visitantes de las esculturas, por nuestros bienes públicos y el legado cultural. En la glorieta Los Juglares, a Diomedes Díaz le mutilaron su brazo derecho. Ya di instrucciones a la @OfiCulturaVpr para que se encargue de Arreglarlo. https://t.co/FwuxlRBxc2 — Ernesto Orozco Durán (@ErnestoOrozcoD) November 7, 2026

A pesar de que el ataque se descubrió recientemente, comerciantes y vendedores estacionarios de la zona advirtieron que este daño tenía antecedentes.

Según sus testimonios, el brazo de la escultura ya llevaba varios meses debilitado, con fisuras visibles y señales de deterioro progresivo que no recibieron la atención oportuna tras el traslado del monumento al bulevar. Hasta el momento, las autoridades no han informado quiénes son los responsables directos de haber mutilado la pieza.

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¿Por qué la gente se sienta en la mano de la estatua de Diomedes Díaz y cuál es el mito de la fertilidad?

El deterioro de la estructura no se debe únicamente a este último acto de vandalismo. De acuerdo con los reportes de los comerciantes locales, el comportamiento recurrente de muchos visitantes contribuyó de forma directa al desgaste de la estatua.

Era habitual ver a personas subiéndose a la banca, trepándose a los hombros de la figura o sentándose directamente sobre su mano derecha para posar en las fotos.

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¿Por qué tantos turistas hacían esto? Existe una creencia o mito popular muy arraigado entre algunos seguidores del cantante, según el cual tocar o sentarse sobre la mano de la escultura de Diomedes Díaz puede atraer la fertilidad. Esta constante presión física sobre el material terminó por agrietar la extremidad con el paso del tiempo.

¿Qué dijeron las autoridades de Valledupar y qué medidas se tomarán?

El alcalde de Valledupar, Ernesto Miguel Orozco Durán, se pronunció de manera categórica a través de su cuenta oficial en X (@ErnestoOrozcoD) para rechazar la mutilación del bien público.

En su mensaje, el mandatario exigió respeto a los turistas y ciudadanos por el patrimonio cultural de la ciudad:

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"Exijo respeto a los visitantes de las esculturas, por nuestros bienes públicos y el legado cultural. En la glorieta Los Juglares, a Diomedes Díaz le mutilaron su brazo derecho. Ya di instrucciones a la Oficina de Cultura para que se encargue de arreglarlo".

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Tras el anuncio oficial, la Oficina de Cultura de Valledupar asumirá las labores de gestión y restauración para reparar la figura y devolverle sus condiciones originales.

Por su parte, la ciudadanía y gestores culturales han vuelto a pedir que se implementen medidas de vigilancia permanente en las esculturas del sector —como las de Diomedes y Martín Elías—, e incluso voces locales como la de Jacobo Solano sugirieron sustituir las piezas de fibra por monumentos definitivos en bronce.

