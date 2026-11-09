Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
SEMANA SANTA 2027 BOGOTÁ
HALLAN A ARLETH CAROLINA
MENSAJE KBETO ZULETA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿Qué pasó con la estatua de Diomedes Díaz? Se quedó 'sin brazo' el Cacique de La Junta

¿Qué pasó con la estatua de Diomedes Díaz? Se quedó 'sin brazo' el Cacique de La Junta

Un acto de vandalismo, sumado al desgaste progresivo por una creencia popular, dejó sin su brazo derecho a la icónica figura del cantante vallenato en Valledupar.

Mutilaron la escultura de Diomedes Díaz en la glorieta Los Juglares: detalles del ataque y reparación
Mutilaron la escultura de Diomedes Díaz en la glorieta Los Juglares: detalles del ataque y reparación
Foto: Redes @ErnestoOrozcoD
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 9 de nov, 2026

Si eres seguidor de la música vallenata o has visitado la capital del Cesar, seguro conoces la famosa figura construida en homenaje a Diomedes Díaz, el recordado 'Cacique de La Junta' e intérprete de éxitos inolvidables como La reina y La suerte está echada.

Recibe los mejores contenidos en Whatsapp
Síguenos en Google Discover para más contenidos

Sin embargo, el monumento amaneció con una lamentable noticia: la escultura fue vandalizada y perdió por completo su brazo derecho.
Puedes leer: Martín Elías Jr. se pronuncia tras fatídico accidente del bus de su agrupación; da detalles

Publicidad

Últimas noticias

Fotografía de archivo de Yeferson Cossio y Carolina Gómez tras las declaraciones del influenciador desmintiendo rumores de infidelidad
Farándula

Yeferson Cossio arremetió contra los rumores de infidelidad a su novia Carolina Gómez

Yana Karpova y Cris Valencia en fotografía de archivo tras revelarse las capturas de chats que prueban que su relación fue planeada
Farándula

"Todo fue planeado": Yana Karpova expone chats y revela la verdad sobre Cris Valencia

El hecho ocurrió durante la noche del viernes 6 de noviembre y provocó una ola de rechazo entre los habitantes de Valledupar y los fanáticos del folclor que acuden diariamente a tomarse fotografías en este punto turístico.

¿Qué le pasó a la estatua de Diomedes Díaz en Valledupar y cómo ocurrió el ataque?

La figura del artista se encuentra ubicada en la glorieta Los Juglares, en el Parque de la Provincia (cerca del Parque de la Leyenda Vallenata), un espacio dedicado a exaltar a los grandes referentes del vallenato en Colombia.

Durante las horas de la noche, desconocidos afectaron la estructura de fibra hasta amputar y llevarse la extremidad superior derecha del monumento.

A pesar de que el ataque se descubrió recientemente, comerciantes y vendedores estacionarios de la zona advirtieron que este daño tenía antecedentes.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Según sus testimonios, el brazo de la escultura ya llevaba varios meses debilitado, con fisuras visibles y señales de deterioro progresivo que no recibieron la atención oportuna tras el traslado del monumento al bulevar. Hasta el momento, las autoridades no han informado quiénes son los responsables directos de haber mutilado la pieza.

Publicidad

¿Por qué la gente se sienta en la mano de la estatua de Diomedes Díaz y cuál es el mito de la fertilidad?

El deterioro de la estructura no se debe únicamente a este último acto de vandalismo. De acuerdo con los reportes de los comerciantes locales, el comportamiento recurrente de muchos visitantes contribuyó de forma directa al desgaste de la estatua.

Te puede interesar

Imágenes de Diomedes Díaz durante su hospitalización en Valledupar fueron compartidas en redes sociales como homenaje al Cacique.
Farándula

La enfermedad que enfrentaba Diomedes Díaz en video que volvió a ser viral

Abelardo de la Espriella citó a Diomedes Díaz durante discurso en Cali
Virales

De la Espriella citó a Diomedes Díaz y dejó curiosa frase durante su discurso en Cali

Era habitual ver a personas subiéndose a la banca, trepándose a los hombros de la figura o sentándose directamente sobre su mano derecha para posar en las fotos.

Publicidad

¿Por qué tantos turistas hacían esto? Existe una creencia o mito popular muy arraigado entre algunos seguidores del cantante, según el cual tocar o sentarse sobre la mano de la escultura de Diomedes Díaz puede atraer la fertilidad. Esta constante presión física sobre el material terminó por agrietar la extremidad con el paso del tiempo.

¿Qué dijeron las autoridades de Valledupar y qué medidas se tomarán?

El alcalde de Valledupar, Ernesto Miguel Orozco Durán, se pronunció de manera categórica a través de su cuenta oficial en X (@ErnestoOrozcoD) para rechazar la mutilación del bien público.

En su mensaje, el mandatario exigió respeto a los turistas y ciudadanos por el patrimonio cultural de la ciudad:

Puedes leer: Sale a la luz VIDEO de Diomedes Díaz durante sus últimas hospitalizaciones; generó reacciones
"Exijo respeto a los visitantes de las esculturas, por nuestros bienes públicos y el legado cultural. En la glorieta Los Juglares, a Diomedes Díaz le mutilaron su brazo derecho. Ya di instrucciones a la Oficina de Cultura para que se encargue de arreglarlo".

Publicidad

Tras el anuncio oficial, la Oficina de Cultura de Valledupar asumirá las labores de gestión y restauración para reparar la figura y devolverle sus condiciones originales.

Por su parte, la ciudadanía y gestores culturales han vuelto a pedir que se implementen medidas de vigilancia permanente en las esculturas del sector —como las de Diomedes y Martín Elías—, e incluso voces locales como la de Jacobo Solano sugirieron sustituir las piezas de fibra por monumentos definitivos en bronce.

Relacionados

Diomedes Díaz

Valledupar

Noticias