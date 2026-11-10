Revelan el motivo de la muerte de Radamel Uribe, corista de Kbeto Zuleta: “Se complicó”

El accidente de bus que sufrió la agrupación de Kbeto Zuleta continúa dejando noticias lamentables. El domingo 8 de noviembre se confirmó el fallecimiento del cantante y corista Radamel Uribe Navarro, quien permanecía hospitalizado tras el siniestro vial.

La muerte de Radamel Uribe se produjo en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica de Alta Complejidad de Valledupar. La noticia fue confirmada por el mánager de la agrupación musical y por familiares que lo acompañaban en el centro asistencial.

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¿De qué habría muerto Radamel Uribe, corista de Kbeto Zuleta?

El artista permaneció hospitalizado durante cerca de dos semanas debido a las múltiples lesiones que sufrió en el accidente de tránsito ocurrido el lunes 26 de octubre.



De acuerdo con información publicada por el medio de comunicación El Pilón, el corista habría desarrollado un cuadro de neumonía que agravó las afectaciones pulmonares ocasionadas por el impacto.

“En los últimos días su estado de salud se complicó drásticamente a causa de un severo cuadro de neumonía, una marcada elevación en los niveles de bilirrubina y severas fallas respiratorias”, informó el medio citado.

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Estas complicaciones habrían provocado un deterioro considerable en su condición médica, pese a la atención que recibía en el centro asistencial.

¿Cómo fue la trayectoria de Radamel Uribe en la agrupación de Kbeto Zuleta?

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Radamel Uribe Navarro se desempeñó durante seis años como primera voz y corista de la agrupación de Kbeto Zuleta. Antes de llegar a este conjunto musical, el intérprete también hizo parte de la agrupación del cantante vallenato Peter Manjarrés.

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Tras conocerse su fallecimiento, diferentes integrantes del gremio musical y representantes de la dinastía Zuleta, entre ellos Poncho Zuleta, expresaron su dolor por la pérdida del artista y enviaron mensajes de solidaridad a sus familiares.

Muere musico de Kbeto Zuleta Fotos: Suministradas

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¿Cuántas víctimas dejó el accidente del bus de Kbeto Zuleta?

El accidente de tránsito ocurrió el 26 de octubre, en el corredor vial que conecta al corregimiento de El Difícil, en Magdalena, con el municipio de Bosconia, en Cesar.

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El autobús que transportaba al equipo técnico y musical perdió el control y cayó al cauce del río Ariguaní. En ese momento, la agrupación regresaba de cumplir un compromiso musical en Sincelejo, Sucre.

Con el fallecimiento de Uribe Navarro, el balance de víctimas mortales del siniestro aumentó. Entre los integrantes identificados que perdieron la vida se encuentran el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana, quienes fallecieron el mismo día del accidente.

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