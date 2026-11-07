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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Reconocido actor confirmó la muerte de su bebé: “Había empezado a sentir sus pataditas”

Reconocido actor confirmó la muerte de su bebé: “Había empezado a sentir sus pataditas”

El actor y su esposa dieron a conocer la triste noticia por medio de redes sociales y contaron que atravesaban esta pérdida cuando ella tenía cinco meses de embarazo.

Imagen en blanco y negro de manos sosteniendo un lazo negro de luto, alusiva a la dolorosa pérdida de un bebé
Un reconocido actor compartió la dolorosa noticia del fallecimiento de su bebé, expresando el profundo dolor que atraviesa
Foto: imagen realizada con Google Flow (IA)
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de nov, 2026

Luis Ernesto Franco, reconocido actor mexicano, confirmó uno de los momentos más difíciles de su vida personal tras el fallecimiento de su bebé, a quien habían decidido llamar Leila.

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La noticia se dio a conocer a través de redes sociales, donde el artista y su esposa compartieron un mensaje en el que expresaron lo ocurrido. La publicación fue realizada durante la noche del pasado 4 de noviembre.

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¿Cómo murió la bebé de Luis Ernesto Franco?

De acuerdo con el relato de la esposa de Luis Ernesto Franco, las complicaciones médicas comenzaron tres semanas antes de la pérdida, cuando los médicos le diagnosticaron a Leila una afección conocida como hidropesía fetal.

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“Al principio, todo se volvió oscuro para mí. Solo había empezado a sentir sus pataditas unas semanas antes. Todo finalmente había empezado a sentirse real. ¿Y ahora esto?”, mencionó en la publicación.

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Ante el diagnóstico, los médicos les informaron a la pareja que las probabilidades de supervivencia de la bebé eran bajas e incluso les recomendaron considerar la interrupción del embarazo. Según detalló la esposa del actor, la pequeña falleció un sábado por la mañana, cuando tenía 23 semanas de gestación.

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“No es una historia que jamás pensé que compartiría; sin embargo, el dolor es una historia que nos toca a todos. El sábado por la mañana, nuestra pequeña niña Leila fue a estar con Jesús, a solo 23 semanas”, escribió sobre la partida de su hija.

¿Qué más comentó Luis Ernesto Franco sobre esta noticia?

En medio de esta difícil situación, la esposa del intérprete aseguró que encontró momentos de tranquilidad y paz interior gracias a su fe y al acompañamiento incondicional de sus seres queridos.

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“Decidimos aferrarnos a las promesas de Dios de estar con nosotros, incluso cuando nos sentíamos completamente solos. Decidimos mantener la esperanza de un milagro, aunque no recibimos aquel por el que habíamos orado”, expresó.

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Por su parte, Luis Ernesto Franco dedicó un mensaje de amor y admiración a su esposa, en el que destacó la fortaleza que ha demostrado durante este difícil proceso. “Te amaba y admiraba profundamente antes, pero compartir este doloroso viaje a tu lado ha llevado mi amor y admiración por ti a un nuevo nivel”, manifestó el actor.

Asimismo, expresó que esta experiencia fortalecerá su relación matrimonial y su fe en Dios. Tras la publicación en Instagram, numerosos seguidores, usuarios y figuras del medio artístico expresaron su solidaridad con la pareja y compartieron mensajes de apoyo ante la dolorosa pérdida.

Ultrasonido del bebé de Luis Ernesto Franco antes de perder la vida
Luis Ernesto Franco compartió en redes un mensaje por la partida de su bebé
Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Quién es Luis Ernesto Franco?

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Luis Ernesto Franco, conocido artísticamente como 'El Güero', es un destacado actor, productor y guionista mexicano. Tras formarse dentro del CEFAC, consolidó su gran éxito de forma internacional con series como Señora Acero y Accidente. Además de actuar, también fundó la casa productora Los Güeros Films para impulsar el cine de su país. Por lo cuál, la noticia de la perdida de su hijo sorprendió a sus seguidores.

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