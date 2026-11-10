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La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Reconocido cantante perdió la vida en su lugar de trabajo; varias personas se acercaron a él

Reconocido cantante perdió la vida en su lugar de trabajo; varias personas se acercaron a él

El músico fue atacado mientras se encontraba en su establecimiento de comidas. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Micrófono en un escenario y sombrero sobre un banco con un símbolo de luto, en memoria de un reconocido cantante que falleció en su lugar de trabajo.
Escenario y micrófono en memoria del reconocido cantante que perdió la vida en su lugar de trabajo.
Foto: imagen realizada con Google Flow (IA)
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

La música regional mexicana se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento del joven cantante Jonathan Prieto. El ataque ocurrió en el municipio de Salamanca, Guanajuato, mientras el artista se encontraba trabajando en su establecimiento de comidas.

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¿Cómo fue la muerte de Jonathan Prieto?

Las autoridades informaron que el ataque contra el joven ocurrió cerca de las 10:00 de la mañana del jueves 5 de noviembre, en un establecimiento de tacos ubicado sobre la calle Cazadora.

Según los reportes iniciales, el artista se encontraba trabajando en el lugar cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el establecimiento. Tras identificar al integrante de la agrupación musical, los agresores abrieron fuego y posteriormente huyeron del sitio.

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Minutos después del ataque, los paramédicos llegaron al establecimiento para brindarle atención médica a Jonathan Prieto. Sin embargo, confirmaron que el intérprete había fallecido en el lugar debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los impactos de bala.

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Por otra parte, se conoció que el personal sanitario atendió a una mujer que sufrió una fuerte crisis nerviosa tras presenciar el ataque contra el cantante. No obstante, la persona no requirió traslado a un centro hospitalario.

¿Cómo va la investigación por la muerte de Jonathan Prieto?

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Las autoridades del estado de Guanajuato iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque y establecer los motivos detrás del crimen.

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Como parte de las investigaciones, las fuerzas de seguridad adelantan la recopilación de testimonios de testigos presenciales y el análisis de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por este caso, mientras continúan las labores para identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido.

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¿Cómo despidieron a Jonathan Prieto?

El fallecimiento del artista fue confirmado por los integrantes de Dezzendente, agrupación de música regional mexicana a la que pertenecía. A través de un mensaje publicado en redes sociales, sus compañeros compartieron unas palabras de despedida y expresaron sus condolencias a los familiares de Prieto.

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“Hoy nos toca despedir a una gran persona, a un amigo y compañero de trabajo que dejó momentos, recuerdos y experiencias que siempre permanecerán en nuestros corazones”, se puede leer en el mensaje.

En el comunicado, los integrantes de la banda recordaron al cantante como un compañero cercano y destacaron las experiencias que compartieron durante su trayectoria musical.

La publicación también generó reacciones entre los usuarios de redes sociales, quienes expresaron sus condolencias y se sumaron a los mensajes de despedida.

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