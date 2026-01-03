Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: BOCHORNOSO MOMENTO DE LUIS ALFONSO
CAPTURA DE NICOLÁS MADURO
ELIMINACIÓN DE PEAJES
FUTURO DE NICOLÁS MADURO
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Iván Lalinde vivió un momento de angustia en Año Nuevo y tuvo que ir a urgencias

Iván Lalinde vivió un momento de angustia en Año Nuevo y tuvo que ir a urgencias

El presentador compartió en redes que la celebración de fin de año se vio interrumpida por una situación inesperada que lo obligó a buscar ayuda de urgencia.

Iván Lalinde, presentador colombiano
Iván Lalinde pide ayuda por medio de sus redes sociales
Foto: Caracol TV
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

El presentador colombiano Iván Lalinde vivió un momento angustiante durante la celebración de Año Nuevo, luego de que su gata Abril presentara un problema de salud que lo obligó a salir de urgencia en busca de atención veterinaria.

Esta situaciión se presenta justo en una de las fechas más complicadas para encontrar servicios abiertos.

Puedes leer: Iván Lalinde se quiebra por estragos del cáncer en su vida familiar: "Nos vamos a morir"

¿Por qué Iván Lalinde terminó en urgencias en Año Nuevo?

Todo ocurrió en la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, cuando Lalinde notó que su mascota no se encontraba bien.

La situación lo llevó a acudir a sus redes sociales para pedir ayuda a sus seguidores, con el fin de ubicar una clínica veterinaria disponible en las zonas de Cajicá y Chía, donde se encontraba en ese momento.

El presentador, reconocido por su participación en el programa Día a Día de Caracol Televisión, compartió su preocupación de manera directa y sincera.

Te puede interesar

  1. Iván Lalinde saca trapitos al sol de Abrahan del Desafío en pleno Día a Día
    Iván Lalinde saca trapitos al sol de Abrahan del Desafío en pleno Día a Día
    Foto: Captura de Día a Día
    Farándula

    Iván Lalinde saca trapitos al sol sobre Abrahan del Desafío: "No fue buena persona"

  2. Iván Lalinde se quiebra al recordar a Berny de El precio es correcto: “Fue lo más duro”
    Iván Lalinde se quiebra al recordar a Berny de El precio es correcto: “Fue lo más duro”
    Foto: Caracol Tv y redes de Iván Lalinde
    Farándula

    Iván Lalinde se 'quiebra' al recordar a Berny de El Precio es Correcto: “Fue lo más duro”

Explicó que Abril necesitaba ser atendida con urgencia y que, debido a la fecha, la mayoría de centros veterinarios estaban cerrados, lo que aumentó la tensión del momento.

La publicación generó una rápida reacción entre sus seguidores, quienes comenzaron a enviarle recomendaciones, contactos y direcciones de posibles clínicas abiertas.

En cuestión de minutos, decenas de personas se unieron para ayudarlo, demostrando el fuerte vínculo que Lalinde mantiene con su comunidad digital.

Publicidad

Abril no es una mascota cualquiera para el presentador. En varias ocasiones, Iván ha compartido en redes sociales momentos de su vida diaria junto a su gata, mostrando el cariño y la importancia que tiene en su hogar.

Por eso, el susto fue aún mayor al verla afectada justo en una fecha que normalmente está asociada con celebraciones y descanso. La experiencia de Lalinde conectó con miles de personas que han pasado por situaciones similares.

Publicidad

Horas después, el presentador informó que había logrado encontrar atención para su gata y agradeció públicamente a todas las personas que lo ayudaron.

Te puede interesar

  1. Iván Lalinde habló de sus embarradas en vivo en una entrevista en El Klub de La Kalle
    El presentador Iván Lalinde contó sus más graciosas equivocaciones en vivo
    /Foto: La Kalle
    Farándula

    Las peores embarradas en vivo de Iván Lalinde que aún lo hacen sonrojar: "Trágame tierra"

  2. El presentador Ivan Lalinde habló de la muerte de su hermano
    Iván Lalinde estuvo en El Klub hablando de
    /Foto: captura de pantalla Caracol Tv y La Kalle
    Farándula

    Iván Lalinde revela la conmovedora experiencia de comunicarse con su hermano fallecido

Aunque no dio detalles médicos específicos sobre lo que le ocurrió a Abril, sí dejó claro que lo más importante era que estuviera en manos de profesionales y recibiendo el cuidado necesario.

Iván Lalinde es una de las figuras más queridas de la televisión colombiana, no solo por su trayectoria profesional, sino también por la forma cercana en la que comparte aspectos de su vida personal.

Puedes leer: Iván Lalinde da emotivas palabras a Katiusta tras ser expulsada del Desafío en Día a Día

Esta situación reforzó esa conexión con el público, que no dudó en acompañarlo y brindarle apoyo en un momento difícil.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Iván Lalinde

Famosos colombianos

Chismes de famosos

Intimidades de famosos

Mascotas