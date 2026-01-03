Iván Lalinde vivió un momento de angustia en Año Nuevo y tuvo que ir a urgencias

El presentador colombiano Iván Lalinde vivió un momento angustiante durante la celebración de Año Nuevo, luego de que su gata Abril presentara un problema de salud que lo obligó a salir de urgencia en busca de atención veterinaria.

Esta situaciión se presenta justo en una de las fechas más complicadas para encontrar servicios abiertos.

Puedes leer: Iván Lalinde se quiebra por estragos del cáncer en su vida familiar: "Nos vamos a morir"



¿Por qué Iván Lalinde terminó en urgencias en Año Nuevo?

Todo ocurrió en la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, cuando Lalinde notó que su mascota no se encontraba bien.



La situación lo llevó a acudir a sus redes sociales para pedir ayuda a sus seguidores, con el fin de ubicar una clínica veterinaria disponible en las zonas de Cajicá y Chía, donde se encontraba en ese momento.



El presentador, reconocido por su participación en el programa Día a Día de Caracol Televisión, compartió su preocupación de manera directa y sincera.

Explicó que Abril necesitaba ser atendida con urgencia y que, debido a la fecha, la mayoría de centros veterinarios estaban cerrados, lo que aumentó la tensión del momento.

La publicación generó una rápida reacción entre sus seguidores, quienes comenzaron a enviarle recomendaciones, contactos y direcciones de posibles clínicas abiertas.

En cuestión de minutos, decenas de personas se unieron para ayudarlo, demostrando el fuerte vínculo que Lalinde mantiene con su comunidad digital.

Publicidad

Abril no es una mascota cualquiera para el presentador. En varias ocasiones, Iván ha compartido en redes sociales momentos de su vida diaria junto a su gata, mostrando el cariño y la importancia que tiene en su hogar.

Por eso, el susto fue aún mayor al verla afectada justo en una fecha que normalmente está asociada con celebraciones y descanso. La experiencia de Lalinde conectó con miles de personas que han pasado por situaciones similares.

Publicidad

Horas después, el presentador informó que había logrado encontrar atención para su gata y agradeció públicamente a todas las personas que lo ayudaron.

Aunque no dio detalles médicos específicos sobre lo que le ocurrió a Abril, sí dejó claro que lo más importante era que estuviera en manos de profesionales y recibiendo el cuidado necesario.

Iván Lalinde es una de las figuras más queridas de la televisión colombiana, no solo por su trayectoria profesional, sino también por la forma cercana en la que comparte aspectos de su vida personal.

Puedes leer: Iván Lalinde da emotivas palabras a Katiusta tras ser expulsada del Desafío en Día a Día

Esta situación reforzó esa conexión con el público, que no dudó en acompañarlo y brindarle apoyo en un momento difícil.