El emotivo video de Shakira ayudando a su papá con sus ejercicios en Barranquilla

Shakira volvió a conmover a sus seguidores con unas imágenes en las que aparece compartiendo un momento familiar junto a su padre, William Mebarak. En medio de la preocupación por la salud del escritor, de 95 años, se conoció un video en el que la cantante lo acompaña mientras realiza ejercicios para fortalecer sus piernas.

En la grabación, la artista se muestra pendiente de cada movimiento de su papá, lo anima y celebra sus esfuerzos. Incluso, en uno de los momentos más emotivos, se acerca para besarle los pies, una escena que despertó mensajes de cariño y solidaridad en redes sociales.

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El video se conoce mientras Shakira permanece en Barranquilla, su ciudad natal, acompañando a su familia. En los últimos días, la cantante también había sido vista caminando junto a William Mebarak, quien se movilizaba en una silla de ruedas y estaba acompañado por personal asistencial.



El video de Shakira junto a William Mebarak

Las imágenes muestran una faceta íntima de la barranquillera, lejos de los escenarios y de sus compromisos musicales. Esta vez, la atención está puesta en el tiempo que comparte con su padre y en la manera en que lo acompaña durante sus ejercicios.

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La publicación ha generado reacciones de seguidores que destacan el cariño de la artista y la importancia de estos momentos familiares. Para muchos, ver a Shakira animando a su papá y celebrando sus movimientos ha sido una escena especialmente conmovedora.

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Aunque el video permite observar a William realizando ejercicios, no se han divulgado detalles médicos que permitan establecer cuál es el tratamiento que sigue o cómo ha evolucionado su condición.

¿Por qué Shakira está en Barranquilla?

La presencia de la cantante en Colombia se conoció después de que circularan versiones sobre nuevos quebrantos de salud de su padre. Posteriormente, el pasado 5 de noviembre, Shakira fue captada en el norte de Barranquilla durante un paseo junto a William Mebarak.

En esas imágenes, el escritor aparece en una silla de ruedas mientras la artista camina a su lado. También se observa la presencia de integrantes del equipo encargado de su cuidado.

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William Mebarak ha enfrentado diferentes problemas de salud en los últimos años, entre ellos episodios relacionados con una hidrocefalia, una neumonía y una isquemia por la que recibió atención médica en mayo de 2026.

Hasta el momento, la familia no ha entregado un parte médico detallado sobre su estado actual. Mientras tanto, las imágenes de Shakira acompañándolo han despertado muestras de afecto hacia el escritor y su familia.