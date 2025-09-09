El ‘Tarzán moderno’ en el ojo del huracán por insólita acción: “Todo por unos clics”

El creador de contenido Mike Holston o también conocido como “verdadero Tarzán” generó mucha indignación en Australia tras publicar un video en el que aparece luchando contra un cocodrilo de agua dulce en Queensland, situación ocurrida el pasado 4 de septiembre.

Durante el video se puede evidenciar a Mike Holston cerca de un cocodrilo en aguas con poca profundidad, tras encontrarlo cerca del bote. Luego el influencer provocó al animal, quien se agitó y lo terminó mordiendo en un brazo, pero pese a eso la persona terminó celebrando esta situación.

"¡Me agarró, pero lo contuve!", dijo. "¡Me arrancó un buen trozo del brazo, tío! De eso están hechos los sueños. Desde niño, siempre he querido venir a Australia y simplemente ver cocodrilos, cogerlos y verlos de cerca", señaló Holston en el clip publicado en su cuenta de Instagram.

¿Qué opinó la gente sobre la acción de Mike Holston?

Una vez se conoció esta situación, La ONG Community Representation of Crocodiles (CROC) criticó estás acciones mediante un comunicado, la organización sostuvo que la acción es “Este comportamiento es angustiante para el animal y es ilegal bajo la Ley de Conservación de la Naturaleza”.

"Cuando se promueve en grandes plataformas de redes sociales, sin permisos ni autoridad para manipular fauna silvestre, sienta un precedente peligroso", señaló CROC. Sumado a esto, las redes sociales se pronunciaron sobre esto, donde criticaron las acciones realizadas por este personaje.

Varios usuarios en Instagram explicaron que estas acciones por parte de Mike Holston solo es por fines de entretenimiento y generar clics. Algunos internautas señalaron que los cocodrilos de Queensland, son una especie protegida de este lugar, por lo cual deben ser respetados en su hábitat natural y no usados como recurso de espectáculo.

Por otra parte, el gobierno de Queensland establece que molestar a un animal de estos puede generar multas de más de 18.000 dólares estadounidenses.

Finalmente, se conoció que en las redes sociales de Mike Holston ha publicado varios videos manipulando animales salvajes, no solo cocodrilos o caimanes, sino serpientes, lagartijas, lagartos y otras criaturas que se encuentran en riesgo.