El Heredero le dijo que no a dos artistas de talla grande en la música popular

En tiempos donde las colaboracionesmusicales se convierten en pasaportes al estrellato y multiplicadores de reproducciones en plataformas digitales, El Heredero decidió caminar a contracorriente.

Su éxito rotundo con Coqueta, un himno moderno de la carranga que conquistó públicos de todas las edades, puso su nombre en el radar de la industria musical. Y, como era de esperarse, no tardaron en llegar las propuestas de artistas consolidados de la música popular. Pero el artista oriundo de Macarabita fue tajante: “les dije que no”.

El propio Heredero lo reveló en una entrevista exclusiva concedida a El Klub de La Kalle, programa radial donde habló sin tapujos sobre lo que muchos hubieran considerado una oportunidad irrenunciable:

“Con Coqueta me contactaron dos artistas bastante grandes, con mucho peso en la industria. Les agradecí, pero les dije que no. No por orgullo, sino porque sentía que debía cuidar la esencia de la canción y de mi género.”

Aunque evitó revelar los nombres de esos artistas —“por respeto”, según explicó—, dejó claro que se trataba de figuras consolidadas en la música popular. La razón detrás de la negativa no fue económica ni contractual, sino profundamente personal y artística.

El Heredero destapa la verdad sobre si es hijo de Jorge Velosa: "Es un honor" Foto: La Kalle

“A veces no es cuestión de plata ni de fama. Es de identidad. Coqueta nació como carranga, y yo quería que siguiera siendo carranga”, explicó.

Publicidad

En una industria musical donde decir “sí” se traduce en mayores ingresos, más exposición y acceso a nuevos mercados, decir “no” requiere de convicción. Heredero lo sabe. Por eso, sus palabras no son un desplante, sino una declaración de principios.

El heredero confesó que no fue fácil rechazar la propuesta porque había mucho en juego. Pero no todo lo que brilla es oro y decidió quedarse con lo que es, con lo que ha construido con su esposa desde los 20 años.

Publicidad

El artista no descarta futuras colaboraciones, pero insiste en que deben respetar la raíz de su música. En ese sentido, destacó el proceso que lo llevó finalmente a colaborar con Jessi Uribe en la versión remix de Coqueta.

“Inicialmente también le dije que no a Jessi. Pero hablamos y entendió que esto debía seguir siendo carranga. No quiso cambiarla por popular, ni por mariachi. Ahí me convenció. Cuando alguien llega con respeto y con ganas de sumar sin transformar, es otra cosa”, relató.

El impacto de Coqueta no solo ha sido musical. También ha despertado el interés de nuevos públicos por un género que muchos creían relegado al folclorismo regional.

Niños, adolescentes, adultos jóvenes... todos han bailado al ritmo de una canción que huele a campo, pero suena en las grandes ciudades.

Esa revalorización de la carranga como un género vivo, moderno y exportable ha sido impulsada, sin duda, por decisiones como esta: elegir la autenticidad antes que la conveniencia. “Algunos me dijeron que estaba loco. Que cómo se me ocurría decirle que no a figuras tan grandes. Pero mi intuición me dijo que no era el momento, ni la canción. Y le hice caso”, contó El Heredero.

Y, a juzgar por los resultados, no se equivocó. Hoy, con más de 100 millones de visualizaciones combinadas en las versiones de Coqueta, giras por todo el país y una creciente proyección internacional, su apuesta por la autenticidad rinde frutos.

Publicidad

Mira la entrevista completa aquí: