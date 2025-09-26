Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: PARTOS REDUCIDOS
POPULAR AL PARQUE 2025
¿HEREDERO TIENE CÁNCER?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Estos serán los artistas que se presentarán el sábado 27 en Popular al Parque 2025

Estos serán los artistas que se presentarán el sábado 27 en Popular al Parque 2025

El 27 de septiembre, el Festival Popular al Parque transformará el Simón Bolívar en el corazón de la música campesina y regional, presentando seis talentos esenciales.