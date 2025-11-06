“Si logramos 20.000 likes, nos peleamos”: Jhon Álex Castaño reta al ring a influencer

El artista colombiano Jhon Álex Castaño, ampliamente reconocido por su apodo “El Rey del Chupe”, cambió momentáneamente el micrófono por el guante, ya que retó públicamente al influencer Jhon Harrison de la Cruz Valencia, mejor conocido en redes como “JH”.

El gesto, inesperado para muchos seguidores de la música popular, fue impulsado por una publicación en la cuenta de Instagram de Castaño en la que proponía que, si el post alcanzaba 20 000 likes, él y JH se enfrentarían en un combate de boxeo que podría transmitirse en vivo.

JH, influencer de plataformas como TikTok e Instagram que se destaca usando la popular frase “Qué Bendición”; ya tiene experiencia en el ring por su participación en la cuarta edición del evento “Stream Fighters”, en Bogotá, donde salió vencedor.



Por su parte, Castaño, con éxitos como “Dos Razones”, “Amanecí Contento” y su sencillo reciente “El Que se Enamora Pierde”; demostraba así su disposición a incursionar en un terreno completamente distinto al de los escenarios musicales.

El anuncio del reto aparece en un momento en que Jhon Alex sigue fortaleciendo su carrera internacional, donde una de sus próximas presentaciones tiene lugar en Boston (EE.UU.) el 26 de noviembre, justo antes del Día de Acción de Gracias.

Más allá del espectáculo, la propuesta abre varios interrogantes entre los seguidores del artista y el influencer: ¿será una estrategia promocional para ambos participantes? ¿tiene sustancia competitiva real o es un llamado de atención para las redes? Castaño lo dejó claro en su publicación de Instagram:

El posible enfrentamiento entre Jhon Álex Castaño y JH continúa generando reacciones en redes, aunque aún no hay confirmación oficial del evento. Por ahora, ambos mantienen el reto en sus plataformas digitales, mientras los seguidores esperan conocer si la propuesta se concretará o quedará como una simple iniciativa viral.

Muchos usuarios tienen la expectativa de conocer los detalles técnicos del combate,la fecha exacta, el lugar y la categoría de peso o los reguladores; la propuesta ya generó revuelo entre los seguidores de ambos.

Fans del cantante ven con curiosidad cómo “El Rey del Chupe” se atreve a salir de su zona de confort, mientras que los seguidores de JH valoran la posibilidad de verlo medirse ante una figura de la música popular.

