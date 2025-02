La foto de Wanda Nara que generó comentarios terribles sobre su higiene

Wanda Nara nuevamente se encuentra en el centro de la polémica tras la difusión de una fotografía que generó una avalancha de comentarios negativos en redes sociales. En la imagen, la empresaria y conductora aparece peinando a Jamaica, la hija de L-Gante, durante unas vacaciones en Pinamar.

Lejos de destacar el momento, muchos usuarios la criticaron duramente, asegurando que su apariencia ha cambiado drásticamente desde que inició su relación con el cantante.

La controversia no tardó en escalar debido a un audio filtrado en el que Wanda le decía a Mauro Icardi que no tenía intención de “hacerse cargo de pendejos ajenos”, lo que provocó que muchos la tildaran de hipócrita por su reciente cercanía con la niña. Sin embargo, otro aspecto que captó la atención de los internautas fue su look, al que calificaron como descuidado.

Comentarios como “¿Cuánto hace que no se lava el pelo?” y “Siempre anda con la misma ropa” se multiplicaron en redes sociales, donde varios usuarios aseguraron que su imagen ha cambiado desde que comenzó su relación con L-Gante.

Críticas a Wanda Nara

Las críticas no se detuvieron ahí. También hubo quienes recordaron una publicación reciente en la que Wanda dejó ver accidentalmente su ropa interior al mostrar su cartera, lo que fue considerado como una actitud poco elegante por parte de algunos de sus seguidores. “Muy grasa”, “Antes era más refinada” y “Se nota que le dejó de importar todo” fueron algunas de las frases que circularon en distintos espacios digitales .

Por otro lado, el fin de semana pasado, la conductora también generó comentarios al compartir una fotografía en traje de baño que muchos calificaron como provocativa. En la imagen, la prenda más ajustada de lo habitual hizo que se le escapara parte de un pecho, lo que desencadenó reacciones mixtas entre sus seguidores.

Mientras algunos la defendieron asegurando que se veía espectacular, otros la señalaron por exhibirse demasiado. “Atrevida, no te importa nada”, “Ubícate un poco” y “Siempre busca llamar la atención” fueron algunos de los mensajes que recibió.

En medio de esta ola de opiniones, Wanda y L-Gante siguen disfrutando de su reconciliación luego de casi 20 días separados . Según fuentes cercanas, el cantante le habría regalado un costoso anillo para celebrar su regreso, pero la empresaria no habría recibido el obsequio con entusiasmo. Según el periodista Daniel Ambrosino, a Wanda el diseño le pareció “asqueroso” y no le gustó que la inicial grabada pudiera interpretarse tanto como una ‘W’ de Wanda como una ‘M’ de Mauro Icardi. Se desconoce si lo aceptó o lo devolvió.

