Yo Me Llamo Luis Alfonso fue criticado tras “mimada” reacción; Amparo Grisales lo imitó

La noche del 18 de marzo, el imitador de Luis Alfonso subió al escenario para interpretar ‘Chismofilia’, una de las canciones más populares del artista de música popular.

A pesar de que el público recibió bien su presentación, la jurado Amparo Grisales no quedó satisfecha y no dudó en hacerle notar sus errores.

Grisales señaló fallas en la técnica vocal del concursante, criticando especialmente el tono , el acento paisa y la falta de interpretación.

Cállate un poquito. En esto, el 95 % es la voz. Te dejaste llevar más por la coreografía que por ponerle interpretación, y ponerle esa picardía a la interpretación. Cuando tienes coreografía se te olvida el engolado, y se te olvida la ‘s’ le reprochó la jurado con firmeza

Las palabras de la diva sorprendieron a las presentadoras Laura Acuña y Melina Ramírez, quienes no pudieron ocultar su asombro ante la contundencia del comentario.

Sin embargo, el único jurado que rescató algunos aspectos positivos de la interpretación fue Rey Ruiz, quien destacó ciertos matices en la presentación del participante.

¿Qué dijo el imitador de Luis Alfonso en el camerino?

Afectado por las críticas, el imitador de Luis Alfonso se retiró al camerino visiblemente frustrado.

Allí expresó su inconformidad con la evaluación de los jurados, asegurando que se había esforzado al máximo y que su desempeño no había sido valorado justamente.

Yo siento que lo hice bien, no siento que haya pelado las SH... Amparo dice que me faltó el hablado paisa, no me valoraron el esfuerzo del aire... es que no es tan fácil comentó ante sus compañeros

Además, mencionó que pasó la noche ensayando, tratando de perfeccionar su técnica de respiración , lo que terminó afectando su interpretación.

Sin embargo, la incomodidad creció aún más cuando los jurados observaron la escena y se sintieron aludidos por sus palabras . “Nosotros lo consolamos y le dimos consejos para mejorar” , afirmaron César Escola, Rey Ruiz y la misma Amparo Grisales.

La reacción del c oncursante fue calificada como exagerada, y la jurado estrella del programa no dudó en llamarlo “mimado”, dejando claro que en ‘Yo Me Llamo’ no hay espacio para la susceptibilidad.

Con el nivel de competencia en aumento, los participantes de ‘Yo Me Llamo’ deben demostrar no solo talento vocal, sino también fortaleza emocional para enfrentar las críticas. La exigencia del jurado busca formar imitadores con calidad profesional, y momentos como el vivido con Luis Alfonso son parte de ese proceso.

Sin duda, la escena dejó en evidencia la presión que enfrentan los concursantes y el peso que tienen las palabras de los jueces en su desempeño.

