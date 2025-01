Pepe Mujica no se hará más tratamiento contra el cáncer; fallecerá con dignidad

El expresidente uruguayo José ‘Pepe’ Mujica , de 89 años, quien recientemente se sometió a una exitosa cirugía relacionada con su cáncer de esófago, enfrenta una delicada situación tras admitir que siente cerca el final de su vida.

Mujica, exguerrillero y presidente de Uruguay entre 2010 y 2015 , es una de las figuras más icónicas de la izquierda en América Latina. Su salud ha empeorado desde que fue diagnosticado con cáncer de esófago en mayo pasado , y los tratamientos no han logrado frenar la progresión de la enfermedad.

El fuerte mensaje de 'Pepe' Mujica

“Mi ciclo terminó. Sinceramente, estoy muriendo, el guerrero tiene derecho al descanso (…) El cáncer me está colonizando el hígado, no lo paro con nada. ¿Por qué? Soy anciano y tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe un tratamiento bioquímico ni una cirugía más porque el cuerpo no aguanta . Estoy condenado, hermano, hasta acá llegué”, expresó.

A lo largo de su vida, Mujica ha sido un símbolo de resistencia y humildad. Pasó 13 años encarcelado en condiciones extremas durante la dictadura militar uruguaya (1973-1985). Pese a su estado actual, en noviembre celebró la victoria de Yamandú Orsi, su “delfín” político, en las elecciones presidenciales, consolidando el liderazgo del Frente Amplio, el partido de izquierda al que pertenece.

Consecuencias del cáncer de esófago

El cáncer de esófago se desarrolla cuando las células del esófago experimentan mutaciones que las llevan a crecer y dividirse de manera descontrolada. Aunque las causas exactas no siempre están claras, estas son las cuatro razones más comunes por las cuales se genera este tipo de cáncer:

1. Tabaquismo y consumo de alcohol



Tabaquismo : el tabaco daña las células del esófago, aumentando el riesgo de cáncer, especialmente de tipo carcinoma de células escamosas.

: el tabaco daña las células del esófago, aumentando el riesgo de cáncer, especialmente de tipo carcinoma de células escamosas. Alcohol : el consumo excesivo de alcohol irrita y lesiona el revestimiento del esófago, especialmente cuando se combina con el tabaco

2. Obesidad



Está asociada con un mayor riesgo de adenocarcinoma, probablemente debido al aumento de reflujo ácido en personas con sobrepeso.

3. Dieta pobre en nutrientes



Dietas bajas en frutas y verduras o ricas en alimentos procesados pueden contribuir al desarrollo de cáncer de esófago.

4. Consumo de bebidas muy calientes



Beber líquidos a temperaturas extremadamente altas puede dañar el revestimiento del esófago, aumentando el riesgo de cáncer.

Consecuencias del cáncer de esófago

El cáncer de esófago t iene diversas consecuencias que pueden variar según la etapa de la enfermedad, el tipo de tratamiento recibido y el estado general del paciente. Algunas de las más comunes incluyen:

1. Problemas al digerir la comida



El tumor puede obstruir parcialmente el esófago , dificultando el paso de alimentos sólidos y, eventualmente, líquidos.

, dificultando el paso de alimentos sólidos y, eventualmente, líquidos. Puede causar pérdida de peso debido a la dificultad para mantener una dieta adecuada .

2. Pérdida de peso y desnutrición



La incapacidad para comer adecuadamente, junto con el aumento en las demandas metabólicas del cuerpo debido al cáncer , conduce a pérdida de peso significativa.

, conduce a pérdida de peso significativa. La desnutrición puede debilitar al paciente y dificultar su recuperación.

3. Metástasis



En estadios avanzados, el cáncer de esófago puede propagarse a otros órganos como el hígado , pulmones o ganglios linfáticos, lo que agrava el pronóstico.

, pulmones o ganglios linfáticos, lo que agrava el pronóstico. Estas metástasis pueden causar síntomas adicionales, como dificultad para respirar, ictericia o dolor en otras partes del cuerpo.

