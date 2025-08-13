Estos son los helados de Crepes & Waffles que se conseguirán en Ibagué

Ibagué, la capital del Tolima, se prepara para recibir una de las marcas más queridas por los colombianos: Crepes & Waffles confirmó oficialmente su tan esperada llegada a la ciudad.

Puedes leer: La copa de helado de Crepes & Waffles preferida de los gomelos; cuesta solo $10.200

Este anuncio marca un momento significativo para los residentes, quienes por años habían anhelado la presencia física de la reconocida cadena, cuya oferta en la ciudad se había limitado previamente a domicilios.



La nueva sucursal estará ubicada en el moderno centro comercial Vergel Plaza, en el barrio El Vergel, y se proyecta que sus puertas abrirán oficialmente el 30 de noviembre de 2025.

El importante anuncio fue realizado por Laura Vila, gerente de Vergel Plaza, durante la Segunda Mesa del Inversionista, un evento clave liderado por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, que busca activamente fomentar el desarrollo económico de la región y atraer nuevas inversiones.

La llegada de Crepes & Waffles no solo ampliará significativamente la oferta gastronómica de Ibagué, sino que también refuerza la confianza de grandes marcas en el potencial comercial de la ciudad y el departamento del Tolima. Vila expresó su gratitud y su aspiración de seguir atrayendo enseñas que impulsen el crecimiento local.

Crepes & Waffles, una cadena que nació en Bogotá en 1980, es ampliamente reconocida no solo por su propuesta culinaria innovadora, sino también por su fuerte compromiso social, destacando su apuesta por la generación de empleo, especialmente para mujeres cabeza de hogar.

Publicidad

Este modelo de negocio ha sido innegablemente exitoso: en 2023, la compañía se posicionó como el segundo restaurante con mayores ingresos en Colombia, facturando $714.705 millones, lo que representó un aumento del 25% respecto a 2022.

Tras 44 años en el mercado, la marca cuenta con una extensa red de más de 180 restaurantes y más de 130 heladerías en ciudades de Colombia, además de tener presencia internacional en países como Ecuador, México, Chile, España, Perú, Panamá, Brasil y Venezuela.

Publicidad

Puedes leer: Crepes & Waffles revela su secreto; recetas de tus platos favoritos para preparar en casa

La cadena sumará este nuevo local a los más de 100 con los que opera en todo el país.

En cuanto a la oferta gastronómica y sus precios, el menú de Crepes & Waffles incluye una amplia variedad de opciones para distintas comidas y gustos, característicos de la marca que atrae a sus clientes por "sus platos y sus precios".

¿Cuál será el menú de Crepes & Waffles en Ibagué?

En cuanto a los helados que Crepes & Waffles ofrecerá en su nueva sucursal, la cadena cuenta con una amplia variedad de sabores que han conquistado el paladar de los colombianos.

Entre los sabores de helado que se consideran más tradicionales o clásicos dentro de su oferta general se encuentran el de Vainilla, Chocolate, Fresa y Arequipe.

Además de estos, la carta también incluye opciones como Cacao Nibs Crunch, Limonada de Coco, Almendra, Avellana, Brownie, Cheesecake de Limón, Chicle, Coffee Toffee, Crocante, y sabores de yogur como Curuba, Frutos Rojos y Maracuyá, así como opciones veganas.

Publicidad

Dada la variedad existente en la oferta de Crepes & Waffles, y basándonos en los sabores presentes en su menú general, es tentativo que estos sabores tradicionales de helado estén disponibles en la nueva sede de Ibagué. Sin embargo, aun no se ha confirmado la carta exacta que se implementará para esta ubicación en particular.

Por lo tanto, se espera la publicación oficial de la carta para la sucursal de Ibagué para confirmar si se aplicarán los mismos platos y helados que se ofrecen actualmente en sus sedes de Bogotá y en otras partes del país.

Publicidad

La apertura de Crepes & Waffles en Ibagué para finales de 2025 se perfila como un nuevo referente comercial en la región, consolidando el papel de la ciudad como un territorio atractivo para el crecimiento y la inversión empresarial.