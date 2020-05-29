La Kalle Mariachi
Fallece reconocida mariachi en inesperadas condiciones; así la despidieron
El mundo de la música se encuentra de luto tras el fallecimiento de una reconocida intérprete de música ranchera, cuya voz marcó a toda una generación.
Video: mariachi cae a una piscina en plena serenata y desata las risas de sus compañeros
El video viral muestra el divertido momento en el que un músico cae directo en la piscina durante una presentación de una serenata. Sus compañeros no pudieron seguir tocando de la risa.
Ricardo Torres y Ricardo Morales lanzan canción en homenaje a las mamás
De primera mano conocimos la conmovedora historia de la que surgió su más reciente éxito musical 'Te extraño mamá'.
Fallece Rubén Fuentes, compositor de 'La Bikina', a los 95 años
El mexicano fue conocido por sus importantes contribuciones a la música de mariachi.
Natalia Jiménez planea volver a los escenarios de la mano de la Banda MS
La química de la Banda MS con Natalia Jiménez es evidente, y es eso mismo lo que ha hecho que hasta ahora cuenten con tres colaboraciones juntos.
¿Real o falso? Le llevó serenata, pero a ella ya le estaban ‘tocando la guitarra’
El joven quedó destrozado en el andén con los peluches que le llevaba de regalo. Muchos afirman que se trata de un montaje.
Lanzan huevos a un grupo de mariachis en Bucaramanga y el video provoca indignación
El video se ha hecho viral y provocó una avalancha de críticas en redes sociales.
¡Con serenatas de balcón! Así se la rebuscan mariachis en Bogotá en épocas de COVID
Los músicos y artistas no han podido trabajar debido al confinamiento y salen a buscar el sustento a las calles.
¡Qué viva el mariachi! Y ándale…
Hoy 21 de enero se celebra en México el ‘Día del Mariachi’.