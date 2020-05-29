En vivo
La Kalle  / Mariachi

Mariachi

  • Fallece reconocida mariachi en inesperadas causas; así la despidieron
    Fallece reconocida mariachi en inesperadas causas; así la despidieron, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de redes sociales y realizado con ImageFX
    Internacional

    Fallece reconocida mariachi en inesperadas condiciones; así la despidieron

    El mundo de la música se encuentra de luto tras el fallecimiento de una reconocida intérprete de música ranchera, cuya voz marcó a toda una generación.

  • Mariachi cae a la psicina en plena serenata
    Mariachi cae a la psicina en plena serenata
    /Foto: captura de video TikTok @noemar45
    Virales

    Video: mariachi cae a una piscina en plena serenata y desata las risas de sus compañeros

    El video viral muestra el divertido momento en el que un músico cae directo en la piscina durante una presentación de una serenata. Sus compañeros no pudieron seguir tocando de la risa.

  • Thumbnail
    Música

    Ricardo Torres y Ricardo Morales lanzan canción en homenaje a las mamás

    De primera mano conocimos la conmovedora historia de la que surgió su más reciente éxito musical 'Te extraño mamá'.

  • Rubén Fuentes
    Nació en Ciudad Guzmán el 15 de febrero de 1926
    / Foto: Archivo
    Música

    Fallece Rubén Fuentes, compositor de 'La Bikina', a los 95 años

    El mexicano fue conocido por sus importantes contribuciones a la música de mariachi.

  • Natalia Jiménez
    Natalia Jiménez
    / Foto: AFP
    Música

    Natalia Jiménez planea volver a los escenarios de la mano de la Banda MS

    La química de la Banda MS con Natalia Jiménez es evidente, y es eso mismo lo que ha hecho que hasta ahora cuenten con tres colaboraciones juntos.

  • Le llevó mariachis y ya le estaban tocando la guitarra
    Le llevó mariachis y ya le estaban tocando la guitarra
    / Foto: Twitter
    Virales

    ¿Real o falso? Le llevó serenata, pero a ella ya le estaban ‘tocando la guitarra’

    El joven quedó destrozado en el andén con los peluches que le llevaba de regalo. Muchos afirman que se trata de un montaje.

  • 22812_Mariachis en Bucaramanga. Foto: Cortesía
    Lanzan huevos a un grupo de mariachis en Bucaramanga y el video provoca indignación
    Mariachis en Bucaramanga. Foto: Cortesía
    Virales

    Lanzan huevos a un grupo de mariachis en Bucaramanga y el video provoca indignación

    El video se ha hecho viral y provocó una avalancha de críticas en redes sociales.

  • 22505_Foto: video viral en Twitter @Corredile
    ¡Con serenatas de balcón! Así se la rebuscan mariachis en Bogotá en épocas de COVID
    Foto: video viral en Twitter @Corredile
    Noticias

    ¡Con serenatas de balcón! Así se la rebuscan mariachis en Bogotá en épocas de COVID

    Los músicos y artistas no han podido trabajar debido al confinamiento y salen a buscar el sustento a las calles.

  • 1532_Foto AFP
    Foto AFP
    Foto AFP
    Noticias

    ¡Qué viva el mariachi! Y ándale…

    Hoy 21 de enero se celebra en México el ‘Día del Mariachi’.