Ricardo Torres y Ricardo Morales lanzan canción en homenaje a las mamás

En Kallejiando siempre tenemos los mejores invitados, nacionales e internacionales, pero jamás nos olvidamos de los talentos de la casa, esos artistas que son la verdadera muestra de nuestros Talentos K, es por eso que en el estudio tuvimos la visita de Ricardo Morales y Ricardo Torres, quienes nos contaron sobre su más reciente lanzamiento.

Haciendo una mezcla entre la música popular y el mariachi, estos artistas presentaron su canción 'Te extraño mamá', una canción inspirada en esas mujeres que dan la vida por nosotros y que sacan adelante familias enteras, un tema lleno de sentimiento que le sacó más de una lágrima a nuestros presentadores.

Así mismo nos contaron acerca de una historia que fue crucial para escribir esta gran canción, pues uno de ellos vivió una experiencia que le sirvió de inspiración, cuando una de sus mejores amigas perdió a su madre y semanas después lo llamó y le dijo: “Richi, te tengo que contar algo, imagínate que le iba a cocinar a mi hijo una receta mexicana y se me olvidó, cogí el teléfono y llame a mi mamá para que me recordara la receta y vaya sorpresa que nadie contestó”.

Este suceso que, aunque ajeno, le movió todas las fibras al cantante y compositor, quien empezó a escribir esta canción dedicada a esas madres que ya no están, pero que dejaron una huella imborrable en cada hijo, cada nieto, cada hermano.

Es por eso que aprovecharon para enviar un emotivo mensaje a quienes han perdido a su mamá y a quienes la tienen aún con vida y quizá no la valoran como deben: “Yo siempre lo digo, todos los días nos levantamos a caminar porque sabemos que podemos, pero realmente no sabemos el día que no podamos, esta es la invitación, no es una canción, es el corazón de nosotros dos, plasmado en historias que hemos vivido, así que a aprovechar a la mamita”.

