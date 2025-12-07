Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Policía no pudo ocultar la emoción en el ascenso del Cúcuta Deportivo; se echó la bendición

Policía no pudo ocultar la emoción en el ascenso del Cúcuta Deportivo; se echó la bendición

Un policía encargado de la seguridad en el estadio celebró el ascenso del Cúcuta Deportivo tras la tanda de penales. El video se hizo viral y generó miles de reacciones.

Policía que celebró el ascenso en Cúcuta
Policía que celebró el ascenso en Cúcuta
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 7 de dic, 2025

En pleno partido decisivo y con el estadio a reventar, un policía se robó parte del protagonismo en la noche del ascenso del Cúcuta Deportivo. Mientras el equipo sellaba su regreso a la primera división tras vencer a Real Cundinamarca en la tanda de penales, el uniformado, que debía estar enfocado en la seguridad, dejó ver su lado más hincha y se convirtió en tendencia nacional.

Con el último penal convertido, el estadio explotó de alegría. Los gritos, los abrazos entre hinchas y los saltos en las tribunas crearon una atmósfera imposible de ignorar.

Puedes leer: Videos de 'trifulca' entre jugadores de Nacional y Medellín; hubo expulsados

En medio del ruido, el policía levantó las manos al cielo, se llevó la mano al pecho y hasta se persignó, visiblemente conmovido por el resultado que tantos años habían esperado los seguidores del equipo rojinegro.

El gesto llamó aún más la atención porque, a pesar de la emoción, el uniformado nunca dejó de mirar hacia las tribunas, cumpliendo con su labor. Con una mezcla de profesionalismo y pasión futbolera, hizo una señal de victoria con la mano, como quien también sentía que ese gol era suyo.

Muchos usuarios aplaudieron la espontaneidad del policía, asegurando que “también es humano” y que se vale sentir emoción en momentos históricos.

Puedes leer: Jugador se desploma tras golpe en la cabeza durante tiro libre; estado de salud preocupa

El Cúcuta Deportivo no solo estaba ganando un partido, estaba cerrando una etapa dura marcada por problemas administrativos, incertidumbre institucional y años lejos de la máxima categoría. El ascenso significó mucho más que un logro deportivo: fue una especie de desahogo colectivo para toda una ciudad que nunca dejó de apoyar.

Fuera del estadio, la celebración fue igual de intensa. Hinchas salieron a las calles, hicieron caravanas, ondearon banderas y cantaron hasta altas horas de la noche. En medio de ese ambiente, el clip del policía se convirtió en uno de los momentos más compartidos, representando para muchos el sentir de toda la hinchada.

Algunos perfiles en redes incluso lo bautizaron como “el policía más feliz de Cúcuta”, mientras otros destacaron el detalle de que se persignara, interpretándolo como una forma de agradecer y de vivir el momento desde la fe y la emoción.

