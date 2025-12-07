Policía no pudo ocultar la emoción en el ascenso del Cúcuta Deportivo; se echó la bendición

En pleno partido decisivo y con el estadio a reventar, un policía se robó parte del protagonismo en la noche del ascenso del Cúcuta Deportivo. Mientras el equipo sellaba su regreso a la primera división tras vencer a Real Cundinamarca en la tanda de penales, el uniformado, que debía estar enfocado en la seguridad, dejó ver su lado más hincha y se convirtió en tendencia nacional.

Con el último penal convertido, el estadio explotó de alegría. Los gritos, los abrazos entre hinchas y los saltos en las tribunas crearon una atmósfera imposible de ignorar.

En medio del ruido, el policía levantó las manos al cielo, se llevó la mano al pecho y hasta se persignó, visiblemente conmovido por el resultado que tantos años habían esperado los seguidores del equipo rojinegro.

El gesto llamó aún más la atención porque, a pesar de la emoción, el uniformado nunca dejó de mirar hacia las tribunas, cumpliendo con su labor. Con una mezcla de profesionalismo y pasión futbolera, hizo una señal de victoria con la mano, como quien también sentía que ese gol era suyo.

Muchos usuarios aplaudieron la espontaneidad del policía, asegurando que “también es humano” y que se vale sentir emoción en momentos históricos.

El Cúcuta Deportivo no solo estaba ganando un partido, estaba cerrando una etapa dura marcada por problemas administrativos, incertidumbre institucional y años lejos de la máxima categoría. El ascenso significó mucho más que un logro deportivo: fue una especie de desahogo colectivo para toda una ciudad que nunca dejó de apoyar.

Fuera del estadio, la celebración fue igual de intensa. Hinchas salieron a las calles, hicieron caravanas, ondearon banderas y cantaron hasta altas horas de la noche. En medio de ese ambiente, el clip del policía se convirtió en uno de los momentos más compartidos, representando para muchos el sentir de toda la hinchada.

Algunos perfiles en redes incluso lo bautizaron como “el policía más feliz de Cúcuta”, mientras otros destacaron el detalle de que se persignara, interpretándolo como una forma de agradecer y de vivir el momento desde la fe y la emoción.