La Kalle  / Noticias  / Aparece nuevo video en caso de Jean Claude Bossard; ladrón se prepara y engatilla arma

Aparece nuevo video en caso de Jean Claude Bossard; ladrón se prepara y engatilla arma

Nuevos detalles del caso de Jean Claude Bossard, el universitario que perdió la vida en un hecho ocurrido en el norte de Bogotá. Videos, testimonios y acciones oficiales.

Nuevo video de robo a Jean Claude en Bogotá
Nuevo video de robo a Jean Claude en Bogotá
/Foto: Instagram: jc_boss14 /Captura pantalla RCN
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 7 de dic, 2025

La historia de Jean Claude Bossard se convirtió en uno de los temas más comentados en Bogotá luego de que se conocieran los detalles de lo ocurrido en la avenida 19 con calle 108.

Las cámaras de seguridad, los testimonios de familiares y amigos, y la reacción de las autoridades construyeron una línea de tiempo que hoy sigue generando conversación, especialmente en redes sociales donde los videos circulan a gran velocidad.

Puedes leer: Ciclista fue abandonado por una ambulancia tras accidente de tránsito en Bogotá; hay video

Todo ocurrió hacia la 1:30 de la tarde, cuando Jean Claude, de 29 años, caminaba por el sector luego de compartir un almuerzo con compañeros. Vestido de manera casual y usando su celular, avanzaba por una zona que frecuentaba casi a diario. En pocos segundos, dos personas que se movilizaban en una motocicleta se acercaron y lo interceptaron, situación que quedó parcialmente registrada en videos que hoy son pieza clave dentro de la investigación.

Las grabaciones, de aproximadamente 28 segundos, muestran el momento de tensión que se vivió en plena vía. La víctima fue inmovilizada mientras se evidenciaba un forcejeo. La escena generó conmoción entre los vecinos, quienes al escuchar los sonidos salieron de locales y edificios cercanos tratando de entender qué estaba pasando. La situación se volvió aún más crítica cuando se escucharon detonaciones que dejaron a Jean Claude tendido sobre el asfalto.

Jean Claude Bossard, vctima de hurto
Jean Claude Bossard, perdió la vida durante un robo en Bogotá.
Foto: captura de video redes de Jean Claude Bossard

Los padres del joven, que habían viajado desde Barranquilla para sorprenderlo por su cumpleaños número 30, recibieron la noticia en medio de un almuerzo familiar. Luego, su padre relató cómo uno de los compañeros de trabajo de Jean Claude fue quien les informó sobre lo sucedido. Para su familia, el impacto fue doble: pasar de planear una celebración a organizar su despedida en cuestión de horas.

El caso no solo impactó a Bogotá, sino que abrió un debate digital que sigue creciendo. Cada nuevo video, testimonio o pronunciamiento oficial vuelve a posicionar el nombre de Jean Claude Bossard entre las búsquedas más activas en buscadores y redes sociales.

Puedes leer: Filtran foto de menor de edad que apagó la vida de Jean Claude en Bogotá

Nuevo video revela detalles: implicado engatilla antes de atacar a Jean Claude

Un nuevo video obtenido por Noticias RCN mostró con mayor claridad el momento previo a la interceptación de Jean Claude Bossard. En las imágenes se observa al joven caminando tranquilamente por el andén mientras revisaba su celular, sin notar que estaba siendo seguido a corta distancia. La grabación permitió ver cómo el adolescente de 16 años se desplazaba detrás de él, manteniendo una distancia estratégica.

En otra parte de la grabación, se apreciaría el gesto del joven levantando ligeramente su chaqueta para verificar que llevaba un objeto listo para intimidar a su objetivo. Estas imágenes reforzaron la hipótesis de que el hecho fue planeado con anticipación. La secuencia muestra cómo los movimientos de ambos se alinean en cuestión de segundos, justo antes de que se produzca la interceptación.

El mismo video también deja ver a un segundo implicado, quien permanecía detenido en la esquina sobre una motocicleta naranja, listo para facilitar la huida. Lo que no esperaban era la rápida reacción de un policía que patrullaba el sector en bicicleta y que logró llegar al lugar, generando una persecución inmediata que terminó por frustrar completamente el plan de escape.

