Ordenan retirar huevos de reconocida marca por salmonela; hay decenas de contagiados

Ordenan retirar huevos de reconocida marca por salmonela; hay decenas de contagiados

Un brote de salmonela vinculado a reconocida marca de huevos provocó al menos 95 casos confirmados y 18 hospitalizaciones, activando una alerta urgente de las autoridades sanitarias.

