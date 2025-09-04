Capítulo de Los Simpson revela los números que caerán en la lotería este 5 de septiembre

Uno de los aspectos que ha caracterizado a Los Simpson a lo largo de las décadas es su capacidad para predecir el futuro. A lo largo de los años, muchas escenas se han vuelto realidad. Desde elecciones presidenciales, avances tecnológicos, entre otros. Por eso, muchos fanáticos consideran la serie como ‘visionaria’

Ahora algunos seguidores afirmaron que en Los Simpson se revelan los números de la lotería en ciertos días. Suceso que ha ocurrido más de una vez dentro de la serie. Por lo cual, muchos en redes sociales y blogs compartieron los números ganadores de este 5 de septiembre, según un capítulo de esta animación.

En Tik Tok y otras redes sociales mostraron que la secuencia de números 8, 19, 27, 41, 53 son los indicados para realizar la lotería el 5 septiembre y que ese mismo día la suerte de todos cambiará de manera radical, situación que puso a muchos usuarios a hablar del tema.



La teoría surge debido a que en el episodio, El día de la suerte, el personaje Krusty el payaso entrega varios tiquetes a los participantes de su show y entre sus dientes termina leyendo la combinación de números previamente mencionada. Sumado a esto, en el fondo de la pantalla se lee el mensaje: “El 5 de septiembre cambia la suerte para todos”



¿Las personas creen en la predicción de Los Simpson?

Durante los años se ha evidenciado como algunas predicciones de Los Simpson se vuelven realidad, en especial con algunos eventos históricos como la compra de Fox por Disney, la presidencia de Donald Trump e incluso inventos tecnológicos que en su momento parecían imposibles, como los vehículos voladores y más.

Puedes leer: La verdad sobre la muerte de Marge en Los Simpson; esta revelación entristeció a los fans

Por otro lado, la conversación giró en torno a la veracidad del capítulo. Algunos usuarios harán la prueba con estos números de la lotería, otros, sin embargo, afirman que el dicho capítulo no existe y solo sería una estrategia comercial para que muchas personas jueguen ese día.

Publicidad

Los Simpson siguen dando de qué hablar con sus supuestas predicciones después de mucho tiempo, y, esta vez, la lotería de nueva cuenta es la protagonista. Solo resta esperar para conocer si alguno de estos números logra dar la sorpresa en el sorteo o si todo es simplemente una coincidencia más de la familia amarilla.

Publicidad

Mira también: Los Simpson: ¿Sus predicciones se hicieron realidad?