Los números que caerán en la lotería este 30 de agosto, según Los Simpson

Si algo ha demostrado la serie Los Simpson a lo largo de sus más de tres décadas al aire, es que más de una vez han sorprendido con predicciones que luego se cumplen en la vida real. Desde elecciones presidenciales hasta inventos tecnológicos, la familia amarilla se ha ganado la fama de “profetas” de la cultura pop.

Ahora, en medio de esa tradición de predicciones, algunos fanáticos han señalado que incluso podrían haber “revelado” números para la lotería. Y lo curioso es que varias páginas y seguidores en redes sociales se han puesto en la tarea de difundir cuáles serían los números con más “energía” este 30 de agosto.

Puedes leer: ¿Un pez mutante? Los Simpson lo predijeron y ahora sería una realidad



Según la recopilación que circula en comunidades de fanáticos, los números que habrían aparecido en la serie y que hoy son compartidos como posibles caídas en la lotería son los siguientes:



20 – 55 – 72 – 11 – 84

La teoría nace porque en varios episodios los personajes juegan lotería, hacen apuestas o se encuentran con combinaciones numéricas que, con el paso del tiempo, los seguidores relacionan con hechos reales. De ahí que más de uno haya tomado estos cinco números como una “señal” para el próximo sorteo.

Aunque es claro que no existe garantía de que vayan a salir, lo cierto es que los fanáticos de Los Simpson se han encargado de darle fuerza a la idea, recordando que esta producción ya ha acertado en eventos históricos como la compra de Fox por Disney, la presidencia de Donald Trump e incluso inventos tecnológicos que en su momento parecían imposibles.

Lee también: La verdad sobre la muerte de Marge en Los Simpson; esta revelación entristeció a los fans

Publicidad

En redes sociales, la conversación ha tomado fuerza porque hay quienes creen que intentar con estas cifras no cuesta nada y, en caso de ganar, sería otra “profecía cumplida” de la serie animada más famosa del mundo. Otros, más escépticos, lo toman con humor y lo ven como un simple guiño divertido de la cultura pop.

Sea cual sea el resultado, lo cierto es que Los Simpson siguen dando de qué hablar con sus supuestas predicciones y, esta vez, la lotería es la protagonista. Habrá que esperar a ver si alguno de estos números logra dar la sorpresa en el sorteo del 30 de agosto.