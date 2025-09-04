Aura Helena Prada habla de su retiro de la actuación, ¿está sobreviviendo?

Reconocida por su amplia trayectoria en la televisión colombiana, Aura Helena Prada volvió al país tras pasar un tiempo en México, donde buscaba nuevas oportunidades laborales debido a la disminución de propuestas en la pantalla chica. En su regreso, la actriz ha compartido una mirada honesta y profunda sobre los cambios en su vida y carrera en los últimos años.

Durante la última década, Prada ha enfrentado momentos difíciles profesionalmente. La escasez de trabajo en televisión la llevó a reflexionar sobre su camino artístico. “A veces uno se pregunta si dejó de ser actriz o si simplemente es una etapa”, confesó en una entrevista en 'lo se todo', dejando claro que ha aprendido a ver estos momentos como parte natural del proceso de su vida profesional.

A pesar de estos desafíos, encontró en el teatro un refugio creativo y vital. En los últimos dos años, ha estado dedicada a las tablas, destacando su participación en la obra El Exorcista, una experiencia que la ha llenado de satisfacción. Para ella, el escenario es un espacio donde logra reconectarse con su esencia como artista y con el público de forma auténtica.



Además de su carrera actoral, Prada también ha desempeñado un papel activo en la defensa de los derechos de sus colegas como presidenta de la Sociedad Colombiana de Gestión de Actores. Fuera del ámbito artístico, ha diversificado sus intereses:

realiza corrección de estilo y tipografía, estudia astrología y ha explorado prácticas de sanación emocional, lo que ha fortalecido su bienestar integral. “No me aburro. Sanar por dentro tiene un impacto enorme en quiénes somos cada día”, afirmó con entusiasmo.

En lo económico, Aura Helena ha sido precavida. Reconoció que, durante épocas con más ingresos, supo ahorrar e invertir en bienes raíces, lo que hoy le permite tener una fuente de ingresos estable, especialmente en los momentos donde escasean los proyectos artísticos.



¿Qué pasó con el matrimonio de Aura Helena Prada?

En cuanto a su vida sentimental, la actriz atravesó recientemente una ruptura tras siete años de relación con el español Cándido Nieto. Aunque la separación fue difícil, hoy se siente en paz con su proceso. “Mi corazón está tranquilo. Tenemos una relación cordial, nos apreciamos, y estoy abierta a que el amor llegue nuevamente”, compartió. Definió ese vínculo como un encuentro profundo de almas que cumplió su propósito.

Aura Helena se describe como una mujer sensible, apasionada por los temas sociales y abierta a las conexiones humanas. Su visión de la vida se basa en fluir, aceptar los cambios y encontrar el sentido de cada etapa vivida.

Hoy, ya instalada nuevamente en Colombia, sigue apostando por el teatro mientras mantiene la esperanza de volver pronto a la televisión. Paralelamente, continúa construyendo una vida en equilibrio entre su vocación artística, su crecimiento personal y una constante búsqueda de aprendizaje.

