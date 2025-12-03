La trampa por la que la subteniente accedió a verse con capitán en Cantón Norte

El Cantón Norte se convirtió en foco nacional después del hallazgo de la subteniente María Camila Mora y el capitán Pablo Masmela, encontrados sin vida dentro de un vehículo en la Escuela de Infantería, en Bogotá. La familia de la oficial decidió hablar y su abogado lanzó fuertes cuestionamientos sobre la seguridad del complejo militar, que hoy sigue bajo escrutinio.

Todo ocurrió la noche del 26 de noviembre, hacia las 8:30 p. m., cuando se reportaron varias detonaciones en el parqueadero del batallón Córdoba. Al llegar, el equipo médico encontró a los dos oficiales en un carro gris ubicado cerca del casino de oficiales.

Una tercera uniformada, compañera de la subteniente, estaba cerca del vehículo, no dentro del carro, y fue quien primero escuchó y percibió lo ocurrido. Ella dio las voces de alerta para que los equipos de emergencia acudieran de inmediato.

Tras el reporte, se activaron protocolos internos del Ejército, se avisó a la Policía de Bogotá y se iniciaron las labores del CTI. En pronunciamientos posteriores, la institución indicó que el caso estaría relacionado con una situación de índole personal y confirmó el hallazgo de un arma en el vehículo y otras dos en la habitación del capitán.

“No se puede mancillar su nombre”

Para la familia de la subteniente, todavía hay puntos que no encajan. Su abogado, Luis Eduardo Leiva, aseguró que durante sus conversaciones con la institución militar hubo admisión de posibles fallas en los controles de seguridad del lugar.

“La familia ha pedido que no se mancille el nombre de una gran mujer, una joven eficiente, miembro de las Fuerzas Armadas”, declaró Leiva, pidiendo respeto y precisión frente a lo difundido en medios y redes.

El abogado también reiteró que las armas halladas por las autoridades no eran de dotación oficial. “No correspondían al estamento armado ni tenían salvoconducto”, señaló, insistiendo en que esto refuerza la idea de que los controles internos deben revisarse.

Cercano al capitán Pablo Masmela habla de él /Foto: redes sociales / Ejército

La trampa y la razón por la que la subteniente accedió a verse con el capitán

El abogado Leiva también relató cómo fue que la subteniente terminó reuniéndose con su expareja esa noche. Según contó en La FM, ella tenía planes para salir a un evento con amigos, incluso se cree que se estaba preparando para asistir a un concierto.

En ese momento, se encontró con una amiga, otra oficial, y, mientras hablaban, la subteniente recibió la petición del capitán para conversar un momento. Ella accedió, confiada en que se encontraban dentro del complejo militar, un lugar donde pensó que nada podría pasar.

“Esa fue la razón por la que ella aceptó hablar con él. Estaba convencida de que estaba en un espacio seguro”, explicó el abogado, señalando que la oficial nunca imaginó una situación diferente dentro de una instalación de alto control.

La reunión ocurrió en un vehículo estacionado en la zona del casino de oficiales. La tercera persona no estaba dentro del carro, como se dijo inicialmente, sino cerca del lugar, desde donde escuchó lo ocurrido. Ella fue quien dio la alarma y corrió por ayuda al notar que algo no estaba bien.

Leiva insistió en que esta persona no es cómplice de nada, ni estaba participando de la conversación. Su reacción rápida permitió que las autoridades se movilizaran en cuestión de segundos.