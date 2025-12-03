Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: HERMANO DE JAIME MORENO
BENEFICIO PARA VIGILANTES
CASO VALERIA AFANADOR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / La trampa por la que la subteniente accedió a verse con capitán en Cantón Norte

La trampa por la que la subteniente accedió a verse con capitán en Cantón Norte

Nuevos señalamientos sobre el caso del Cantón Norte revelan dudas en la seguridad y en los protocolos tras la muerte de dos oficiales.

Subteniente y capitán hallados sin vida en Cantón Norte
Subteniente y capitán hallados sin vida en Cantón Norte
/Foto: redes sociales /Ejército Nacional
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 3 de dic, 2025

El Cantón Norte se convirtió en foco nacional después del hallazgo de la subteniente María Camila Mora y el capitán Pablo Masmela, encontrados sin vida dentro de un vehículo en la Escuela de Infantería, en Bogotá. La familia de la oficial decidió hablar y su abogado lanzó fuertes cuestionamientos sobre la seguridad del complejo militar, que hoy sigue bajo escrutinio.

Todo ocurrió la noche del 26 de noviembre, hacia las 8:30 p. m., cuando se reportaron varias detonaciones en el parqueadero del batallón Córdoba. Al llegar, el equipo médico encontró a los dos oficiales en un carro gris ubicado cerca del casino de oficiales.

Te puede interesar

  1. video de la subintendente Maria Camila Mora
    Video de la subintendente Maria Camila Mora
    /Foto: redes sociales
    Noticias

    Aparece video de subteniente fallecida a manos de capitán en Cantón Norte

  2. Detalles de pelea entre teniente y capitán fallecidos en Cantón Norte
    Detalles de pelea entre teniente y capitán fallecidos en Cantón Norte
    / Foto: Compuesta - Tomadas de redes sociales
    Judiciales

    Destapan lo que habría ocurrido dentro del carro en el que murió pareja en Cantón Norte

Una tercera uniformada, compañera de la subteniente, estaba cerca del vehículo, no dentro del carro, y fue quien primero escuchó y percibió lo ocurrido. Ella dio las voces de alerta para que los equipos de emergencia acudieran de inmediato.

Tras el reporte, se activaron protocolos internos del Ejército, se avisó a la Policía de Bogotá y se iniciaron las labores del CTI. En pronunciamientos posteriores, la institución indicó que el caso estaría relacionado con una situación de índole personal y confirmó el hallazgo de un arma en el vehículo y otras dos en la habitación del capitán.

Publicidad

“No se puede mancillar su nombre”

Para la familia de la subteniente, todavía hay puntos que no encajan. Su abogado, Luis Eduardo Leiva, aseguró que durante sus conversaciones con la institución militar hubo admisión de posibles fallas en los controles de seguridad del lugar.

“La familia ha pedido que no se mancille el nombre de una gran mujer, una joven eficiente, miembro de las Fuerzas Armadas”, declaró Leiva, pidiendo respeto y precisión frente a lo difundido en medios y redes.

Publicidad

El abogado también reiteró que las armas halladas por las autoridades no eran de dotación oficial. “No correspondían al estamento armado ni tenían salvoconducto”, señaló, insistiendo en que esto refuerza la idea de que los controles internos deben revisarse.

Cercano al capitán Pablo Masmela habla de él
Cercano al capitán Pablo Masmela habla de él
/Foto: redes sociales / Ejército

La trampa y la razón por la que la subteniente accedió a verse con el capitán

El abogado Leiva también relató cómo fue que la subteniente terminó reuniéndose con su expareja esa noche. Según contó en La FM, ella tenía planes para salir a un evento con amigos, incluso se cree que se estaba preparando para asistir a un concierto.

En ese momento, se encontró con una amiga, otra oficial, y, mientras hablaban, la subteniente recibió la petición del capitán para conversar un momento. Ella accedió, confiada en que se encontraban dentro del complejo militar, un lugar donde pensó que nada podría pasar.

Puedes leer: La cita a la que la subteniente nunca llegó: alguien la esperaba cerca del carro

“Esa fue la razón por la que ella aceptó hablar con él. Estaba convencida de que estaba en un espacio seguro”, explicó el abogado, señalando que la oficial nunca imaginó una situación diferente dentro de una instalación de alto control.

Publicidad

La reunión ocurrió en un vehículo estacionado en la zona del casino de oficiales. La tercera persona no estaba dentro del carro, como se dijo inicialmente, sino cerca del lugar, desde donde escuchó lo ocurrido. Ella fue quien dio la alarma y corrió por ayuda al notar que algo no estaba bien.

Leiva insistió en que esta persona no es cómplice de nada, ni estaba participando de la conversación. Su reacción rápida permitió que las autoridades se movilizaran en cuestión de segundos.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Cantón Norte

Muerte de mujer

Feminicidio

Bogotá