Aparece video de subteniente fallecida a manos de capitán en Cantón Norte

La noche del 26 de noviembre en el Cantón Norte quedó registrada como una de las más tensas de los últimos meses dentro de la institución militar. No pasaron ni dos minutos entre el reporte inicial y la primera reacción de los uniformados de guardia. Todo ocurrió en el parqueadero del batallón Córdoba, en plena Escuela de Infantería, donde la rutina de vigilancia se rompió de manera abrupta.

Según el registro oficial, a las 8:33 p. m. llegó el aviso: un suboficial reportó un “posible evento con heridos por arma de fuego”. La alerta activó de inmediato al personal de guardia y al equipo médico disponible.

El informe de la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que la unidad de urgencias ESM BASPC13 llegó en cuestión de minutos y encontró una escena que ningún militar desea enfrentar: dos personas dentro de un vehículo sin signos vitales.



El carro gris estaba ubicado en la zona del parqueadero del casino de oficiales, un lugar de acceso restringido. Allí se encontraban el capitán Pablo Basbela, la subteniente María Camila Mora, y una tercera oficial, compañera cercana de la subteniente, quien estaba en la parte trasera del vehículo. Esa uniformada se convirtió en la testigo clave, pues presenció el instante en el que, según información entregada a Noticias Caracol, el capitán habría sacado un arma y disparado en repetidas ocasiones contra la subteniente, para luego quitarse la vida.

Minutos antes, los dos habían estado conversando en una cafetería dentro del mismo complejo militar. Allí fue tomada la última fotografía que se conoce de ambos. De acuerdo con compañeros de la Escuela de Infantería, la subteniente Mora había viajado ese mismo día desde Tolemaida, donde hacía parte del comando de drones. Había pedido permiso para asistir a un concierto en Bogotá y aprovechó su paso por la capital para encontrarse con colegas en el Cantón.

El capitán Basbela, por su parte, acababa de vivir un momento decisivo en su carrera. Un día antes había recibido su insignia del curso de comando, paso requerido para ascender al grado de mayor. Su nombre estaba entre los oficiales destacados del proceso formativo.

Última publicación de subteniente muerta en Cantón Norte /Foto: redes sociales

Video de la subteniente María Camila Mora: caso Cantón Norte

La historia de la subteniente María Camila Mora Mahecha toma un peso especial al conocerse su trayectoria dentro del Ejército.

Según reportes de la institución, la uniformada no solo hacía parte del comando de drones en Tolemaida, sino que fue reconocida por ser la primera mujer piloto de aeronaves no tripuladas dentro del Ejército Nacional. Su nombre era referente en el equipo técnico por la precisión y disciplina que mostraba en cada operación.

Con la viralización del caso, también salió a la luz un video grabado hace cerca de dos años, en el que María Camila aparecía como imagen institucional invitando a la ciudadanía a participar en el desfile del 20 de julio, día de la independencia.

En ese material audiovisual se le ve firme, segura, al frente de varias formaciones del Ejército, hablando con naturalidad ante la cámara como parte de una campaña de divulgación de la institución.