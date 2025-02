¿Cómo reconocer a un 'mamerto'? María Fernanda Cabal responde

En una entrevista exclusiva concedida a La Kalle, dentro del programa El Klub, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal abordó diversos temas de interés político, entre ellos su percepción sobre el presidente Gustavo Petro, su visión sobre la burocracia estatal y una curiosa dinámica en la que opinó sobre cómo identificar a un 'mamerto'.

Durante la conversación, Cabal aseguró que no siente animadversión personal hacia Gustavo Petro, sino que rechaza las consecuencias de su gobierno.

"Yo compartí con él en el Senado, no era puntual, ni allá ni nunca . Tampoco intervenía mucho y cuando lo hacía, mentía bastante ", afirmó la senadora, enfatizando que no cree en las declaraciones del mandatario: "A Petro no le creo nada".

En cuanto a su gestión como congresista, Cabal defendió su postura sobre la legislación en Colombia:

"Las personas creen que uno es más eficiente promoviendo más leyes, pero no se dan cuenta de que entre más leyes tengamos, menos libres somos. Más leyes significan más control, más regulación, más Estado, más impuestos".

En este sentido, también opinó sobre la estructura gubernamental , asegurando que eliminaría "todo lo que ha sido creado sin base legal", señalando específicamente las 16 altas consejerías, las cuales consideró "pura burocracia".

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista se dio cuando participó en el segmento Cien colombianos ríen, dirigido por el comediante Jhovanoty.

En esta sección se le preguntó cómo identificar a una "buena uribista" , brindándole cuatro opciones:

a) Porque tiene un cuadro del Sagrado Corazón de Uberrimo.

b) Porque sabe cuántos Crocs tiene Uribe.

c) Porque cuando remodela la casa le da mal uso a los escombros.

d) Porque no escucha música de Residente ni de Doctor Krápula.

Entre risas , Cabal eligió la última opción y agregó: "Pero eso no es música" . Además, al ser consultada sobre su preferencia musical, afirmó que la de Marbelle le result a "mucho más agradable".

Posteriormente, la siguiente pregunta s e centró en cómo reconocer a un 'mamerto ', con las siguientes opciones:

a) Porque tiene una camiseta del Che Guevara.

b) Porque dice que Iván Cepeda es su líder a seguir.

c) Porque lleva 25 años estudiando filosofía en la Universidad Nacional.

d) "Porque no estudia, vago".

La senadora, entre risas, respondió que todas eran correctas y añadió: "Y le sumo una: tienen una mochila sucia que no han lavado en 15 años".

¿Qué significa ser un 'mamerto'?

El término 'mamerto' es ampliamente utilizado en Colombia para referirse, de manera despectiva, a personas con ideología de izquierda. Su origen se remonta a la relación con el Partido Comunista Colombiano (PCC). Según el portal Léxico de Oxford, el vocablo se usó inicialmente para referirse a militantes de esta corriente política.

El profesor Jorge Hernán Arbeláez Pareja, de la Universidad Nacional, destaca en su blog En armonía con Cervantes que el término ha evolucionado y en diferentes países latinoamericanos puede significar desde "bobo" hasta "cínico" o "conchudo".

Explica, además, que el uso masivo de la palabra en Colombia se debe a una combinación de nombres de dirigentes del PCC (Alberto Upegui, Gilberto Vieira y Filberto Barrera) junto con el término "mamarse", lo que derivó en su aplicación para describir a quienes militaban en el partido comunista.

Así como el término 'mamerto' se ha generalizado para describir a personas de izquierda, la palabra 'facho' es utilizada para referirse a quienes tienen ideología de derecha.

El Diccionario de la Lengua Española (DLE) indica que proviene del italiano fasces, un conjunto de varillas atadas con un hacha que servía como símbolo de poder en el Imperio Romano. Este símbolo fue retomado por Benito Mussolini en el siglo XX, dando origen al término 'fascismo'.

En la actualidad, 'facho' se usa en Colombia para etiquetar, generalmente de forma peyorativa , a quienes defienden posturas de derecha, del mismo modo que 'mamerto' se emplea para quienes simpatizan con la izquierda.

Las declaraciones de María Fernanda Cabal, aunque en un tono distendido, avivan el debate sobre la polarización política en Colombia y el uso de etiquetas ideológicas como 'mamerto' y 'facho'.