María Fernanda Cabal reacciona a propuesta de cortar las manos a ladrones

En una charla exclusiva en el programa El Klub de La Kalle, María Fernanda Cabal , precandidata presidencial y actual senadora, compartió su perspectiva sobre diversos temas cruciales para el futuro de Colombia, incluyendo la seguridad, las reformas necesarias en el gobierno y su relación con el presidente Gustavo Petro.

Al ser cuestionada sobre si debe "quitarse la mano a los ladrones" , Cabal no dudó en responder.

Aunque su respuesta fue clara y seria, enfatizó la necesidad de medidas más eficaces contra la inseguridad en el país . "Hay tantas recetas para la inseguridad" , explicó, asegurando que la solución no pasa por castigos extremos, sino por un enfoque integral.

"Lo primero es implementar más tecnología, sobre todo en sistemas de vigilancia y videos que ayuden a esclarecer situaciones.

También necesitamos más presencia policial, pero en Bogotá, por ejemplo, no tenemos unidades de reacción inmediata" , señaló Cabal . Para ella, la tecnología y la reacción rápida son clave para combatir el creciente problema de la criminalidad.

Además, Cabal aprovechó la ocasión para criticar la gestión del presidente Gustavo Petro , dejando en claro que no guarda rencor personal, sino que se enfoca en lo que considera son los daños que el mandatario está causando al país.

"Yo no odio a Petro, simplemente no le creo nada. Compartí con él en el Senado , pero su forma de trabajar nunca me convenció . No era puntual, no intervenía de forma efectiva y, cuando lo hacía, muchas veces decía mentiras", afirmó.

A lo largo de la entrevista, la precandidata también expuso su postura sobre el papel del Estado y las leyes en Colombia.

Aseguró que no todas las reformas deben enfocarse en aumentar el número de leyes, sino en reducir el control y la burocracia.

"Entre más leyes, menos libertad. Más regulaciones, más impuestos y más control del Estado. No podemos seguir por ese camino" , comentó.

Cabal también se mostró firme al referirse a los cambios que haría en la estructura del gobierno.

"Lo primero que debemos hacer es eliminar todo lo que no es necesario. Las 16 altas consejerías, por ejemplo, son pura burocracia", sentenció para El Klub.

Con un enfoque claro en la eficiencia y la seguridad , María Fernanda Cabal presentó una visión pragmática para enfrentar los desafíos que aquejan a Colombia.

Su propuesta se aleja de las soluciones tradicionales y, aunque su estilo directo no pasó desapercibido, dejó en evidencia sus principios de libertad y menos control estatal.