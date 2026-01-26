Los crudos mensajes que envió hombre antes de apagar la vida de su hijo

Siguen apareciendo pesquisas sobre la situación ocurrida al reportarse la desaparición y fallecimiento de un menor de edad, identificado como Adrián Mathías Pinzón. Crimen que se habría perpetrado por su propio padre, quien después se terminó quitando la vida, situación que ocurrió en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

Las autoridades confirmaron que el cuerpo del menor de edad fue encontrado el pasado 22 de enero, en una zona boscosa del barrio Los Laches, cerca de una iglesia. De igual forma, junto al cuerpo del niño de 9 años, se encontró a un hombre identificado como Marco Antonio Pinzón.

Inicialmente, las autoridades manejan la hipótesis de que Marco Antonio tomó la decisión de apagar la vida del menor y luego la suya. Sin embargo, el medio de comunicación El Tiempo, habló con Daniela, tía de la menor de edad y reveló varios detalles sobre el padre del menor.



¿Qué reveló la tía de Adrián Mathías Pinzón?

Durante su intervención en el medio mencionado, Daniela afirma que el papá del menor tenía problemas psiquiátricos una vez regresó de un viaje del extranjero. “Él regresó de Estados Unidos en noviembre con problemas psiquiátricos muy delicados. Por esa razón fue internado y desde entonces el niño quedó bajo nuestro cuidado”.

Posteriormente, explicó que el día de la desaparición del menor, según ella, Marco Antonio deseaba recuperar el tiempo perdido con Adrián Mathías, debido a que este sentía que se había olvidado de él. Ante esto, Daniela aceptó que se lo llevará por un tiempo por un rato y compartieran tiempo.

Sin embargo, esta comentó que el hombre le mandó mensajes amenazantes a la mamá del menor de edad, donde mencionó que le iba a quitar la vida al niño, con el fin de que ella sufriera mucho.

Recordemos que después de cinco días de desaparición, Adrían Mathías fue encontrado con un disparo en la cabeza, mientras que Marco Antonio se habría disparado en el pecho después de cometer el crimen. Hasta el momento este hecho se encuentra en investigación por parte de las autoridades, con el fin de esclarecer lo ocurrido.

Adrián Mathías Pinzón Foto: imagen tomada de redes sociales

De igual forma, se conoció que entre 2021-2024 se registró 159 muertes por homicidio en menores de 18 años en Bogotá; el 65% de estas se concentran en las siguientes zonas de la ciudad: Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Engativá y Usme.

