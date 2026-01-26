Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: KAROL G EN CONCIERTO DE BAD BUNNY
MURIÓ SALVO BASILE
MARÍA FERNANDA CABAL RENUNCIA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Los crudos mensajes que envió hombre antes de apagar la vida de su hijo

Los crudos mensajes que envió hombre antes de apagar la vida de su hijo

Una familiar de la víctima contó detalles sobre la condición que tenía el padre sobre su salud mental y el mensaje que compartió antes de cometer el hecho.

Padre de Adrián Mathías
Los crudos mensajes que envió hombre antes de apagar la vida de su hijo
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de ene, 2026

Siguen apareciendo pesquisas sobre la situación ocurrida al reportarse la desaparición y fallecimiento de un menor de edad, identificado como Adrián Mathías Pinzón. Crimen que se habría perpetrado por su propio padre, quien después se terminó quitando la vida, situación que ocurrió en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

Las autoridades confirmaron que el cuerpo del menor de edad fue encontrado el pasado 22 de enero, en una zona boscosa del barrio Los Laches, cerca de una iglesia. De igual forma, junto al cuerpo del niño de 9 años, se encontró a un hombre identificado como Marco Antonio Pinzón.

Puedes leer: ¿Paola Jara se subió a bus de Transmilenio con su bebé?, esta es la verdad tras foto viral

Inicialmente, las autoridades manejan la hipótesis de que Marco Antonio tomó la decisión de apagar la vida del menor y luego la suya. Sin embargo, el medio de comunicación El Tiempo, habló con Daniela, tía de la menor de edad y reveló varios detalles sobre el padre del menor.

Te puede interesar

  1. Taxi cayó de un puente en Kennedy y ocupantes huyeron tras el impacto.jpg
    Taxi cayó de un puente en Kennedy y ocupantes huyeron tras el impacto
    Foto captura de video
    Bogotá

    Taxi cayó de un puente en Kennedy y ocupantes huyeron del lugar; al parecer iban borrachos

  2. Indignación por influencer que hace actos indebidos en buses de Transmilenio.jpg
    Indignación por influencer que hace actos indebidos en buses de Transmilenio
    Fotos captura de video X: @ColombiaOscuraR
    Bogotá

    Indignación por influencer que hace y graba actos indebidos en buses de Transmilenio

¿Qué reveló la tía de Adrián Mathías Pinzón?

Durante su intervención en el medio mencionado, Daniela afirma que el papá del menor tenía problemas psiquiátricos una vez regresó de un viaje del extranjero. “Él regresó de Estados Unidos en noviembre con problemas psiquiátricos muy delicados. Por esa razón fue internado y desde entonces el niño quedó bajo nuestro cuidado”.

Puedes leer: Definida la rotación de pico y placa para carros y motos en primer semestre de 2026

Posteriormente, explicó que el día de la desaparición del menor, según ella, Marco Antonio deseaba recuperar el tiempo perdido con Adrián Mathías, debido a que este sentía que se había olvidado de él. Ante esto, Daniela aceptó que se lo llevará por un tiempo por un rato y compartieran tiempo.

Publicidad

Te puede interesar

  1. italiana habla de los rolos.jpg
    Italiana habla mal de los rolos
    Fotos tomadas de Instagram @sarilaitaliana
    Virales

    Influencer italiana desata polémica en Bogotá: “rolos bien amargados”

  2. Confirman cuándo será el día sin carro en Bogotá 2026
    Confirman cuándo será el día sin carro en Bogotá 2026
    Foto: Labs.google
    Bogotá

    Costosa multa por transitar en el Día sin carro y sin moto en Bogotá 2026; confirman fecha

Sin embargo, esta comentó que el hombre le mandó mensajes amenazantes a la mamá del menor de edad, donde mencionó que le iba a quitar la vida al niño, con el fin de que ella sufriera mucho.

Publicidad

Recordemos que después de cinco días de desaparición, Adrían Mathías fue encontrado con un disparo en la cabeza, mientras que Marco Antonio se habría disparado en el pecho después de cometer el crimen. Hasta el momento este hecho se encuentra en investigación por parte de las autoridades, con el fin de esclarecer lo ocurrido.

Adrián Mathías Pinzón, menor que perdió la vida
Adrián Mathías Pinzón
Foto: imagen tomada de redes sociales

De igual forma, se conoció que entre 2021-2024 se registró 159 muertes por homicidio en menores de 18 años en Bogotá; el 65% de estas se concentran en las siguientes zonas de la ciudad: Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Engativá y Usme.

Mira también: Mujer rompe en llanto y denuncia intento de atraco que indigna a Bogotá

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Muerte de niños

Muertos en Bogotá

Ciudad Bolívar