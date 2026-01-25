Taxi cayó de un puente en Kennedy y ocupantes huyeron del lugar; alparecer iban borrachos

Momentos de tensión se vivieron en la localidad de Kennedy, Bogotá, luego de que un vehículo de servicio público protagonizara un aparatoso accidente de tránsito en plena avenida Primero de Mayo con carrera 68.

El hecho ocurrió en una curva cercana a las obras del metro de Bogotá y dejó como saldo un fuerte impacto, afectaciones a la movilidad y la huida de los ocupantes, según relataron testigos del sector.

El siniestro se registró en horas de la tarde de este domingo y obligó a la intervención inmediata de las autoridades de tránsito y organismos de emergencia.

Según informa CityTV, en cuestión de minutos, el lugar se llenó de curiosos, mientras se realizaban las labores para retirar el automotor y evitar mayores riesgos en una zona donde se adelantan trabajos de infraestructura de gran magnitud.



Taxi cayó desde un puente y desató alarma en Kennedy

De acuerdo con versiones entregadas por personas que presenciaron el accidente, el vehículo habría tomado la curva a alta velocidad, perdió el control y terminó cayendo en el área donde se desarrollan las obras del metro.

Algunos testigos aseguraron que el automotor dio varios “botes” antes de quedar volcado, generando pánico entre peatones y trabajadores que se encontraban cerca.

Uno de los ciudadanos que habló con medios locales indicó que dentro del vehículo se movilizaban varios jóvenes, quienes lograron salir por sus propios medios tras el impacto.

“Salieron y se fueron”, comentó, señalando que abandonaron rápidamente el lugar sin esperar la llegada de las autoridades. Afortunadamente, los operarios que trabajaban en la zona lograron apartarse a tiempo y no resultaron lesionados.



Taxi y la huida de los ocupantes tras el accidente

Otro testimonio recogido en el sitio señaló que los ocupantes habrían estado en aparente estado de embriaguez, versión que ahora es materia de investigación. Según el relato, algunas personas escaparon a pie por la carrera 68, mientras que otras habrían sido retenidas momentáneamente por la Policía, aunque no se confirmó su situación jurídica.

Mientras tanto, las autoridades adelantaron el retiro del vehículo, maniobra que generó un importante trancón en este corredor vial del suroccidente de la capital. Agentes de tránsito regularon la movilidad hasta que se logró despejar completamente la zona y restablecer el flujo vehicular.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia al volante y recordaron que cualquier hipótesis, incluida la del exceso de velocidad o el consumo de alcohol, deberá ser confirmada tras el avance de las investigaciones. Por ahora, el caso sigue bajo análisis, mientras la comunidad pide mayor control en sectores donde confluyen obras y alto tráfico vehicular.

