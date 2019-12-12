La Kalle Vin Diesel
-
¿Cristiano Ronaldo se une a elenco de Rápidos y Furiosos 11? Vin Diesel desata rumores
Una publicación del actor principal de la saga generó expectativa sobre la posible aparición del futbolista en la próxima entrega cinematográfica.
-
La Roca vs. Vin Diesel: ambos actores enfrentan problemas en la vida real por Rápidos y Furiosos 10
La Roca respondió si hará parte o no de la nueva entrega de la franquicia tras llamar "manipulador" a su colega.
-
La hija de Paul Walker se casó y Vin Diesel la entregó al novio: la foto enloqueció a los fanáticos
La ceremonia se llevó a cabo el 10 de octubre y se trató de un evento muy íntimo.
-
‘Toretto’ ya tiene llantas incorporadas: Vin Diesel se tomó la sopita y su estado físico sorprendió
El actor de ‘Rápido y Furioso’ apareció en fotos con la popular ‘barriga de camionero’.
-
Atención fans de la velocidad: “Rápido y Furioso” llegará a su fin con las películas 10 y 11
El final de esta saga de acción, coches y máxima adrenalina contará con Justin Lin como director de ambas películas.
-
Vin Diesel publicó foto en toalla y sus fans quedaron con ganas morderle el banano
El actor nunca había publicado una foto así y alborotó a todas sus seguidoras.
-
¡Serían divinas! Así se verían estos FAMOSOS si fueran mujeres
A Leonardo DiCaprio, Vin diesel, entre otros, también les salió una doble y sus seguidores están descrestados
-
Hija de Paul Walker se graduó y Vin Diesel se lo “CONTÓ” a su amigo con esta CARTA
¡Intenta no llorar al leerla!
-
La foto que revela que Vin Diesel era mechudo y CRESPO
El actor compartió una imagen en su Instagram de cuando era niño y se robó todas las miradas.
-
¡Lo prometido es deuda! Vin Diesel recordó el PACTO que tenía con Paul Walker
El actor no olvida a su fallecido amigo y con un emotivo mensaje recordó el compromiso que tenían.