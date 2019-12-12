En vivo
ZULMA GUZMÁN EXTRADITADA
INFLUENZA H3N2
PICO Y PLACA EN BOGOTÁ
FALLECE INFLUENCER
HORÓSCOPO DEL DÍA

  • Vin Diesel, Actor y productor cinematográfico junto a Cristiano Ronaldo, futbolista
    Publicación de Vin Diesel desata rumores sobre participación de Cristiano Ronaldo en Rápidos y Furiosos 11
    Foto: redes sociales
    Farándula

    ¿Cristiano Ronaldo se une a elenco de Rápidos y Furiosos 11? Vin Diesel desata rumores

    Una publicación del actor principal de la saga generó expectativa sobre la posible aparición del futbolista en la próxima entrega cinematográfica.

  • Dwayne Johnson y Vin Diesel
    Dwayne Johnson y Vin Diesel.
    / Foto: Archivo
    Farándula

    La Roca vs. Vin Diesel: ambos actores enfrentan problemas en la vida real por Rápidos y Furiosos 10

    La Roca respondió si hará parte o no de la nueva entrega de la franquicia tras llamar "manipulador" a su colega.

  • La hija de Paul Walker se casó y Vin Diesel la llevó al altar
    La hija de Paul Walker se casó y Vin Diesel la llevó al altar
    /Foto: Instagram @vindiesel/ @meadowwalker)
    Farándula

    La hija de Paul Walker se casó y Vin Diesel la entregó al novio: la foto enloqueció a los fanáticos

    La ceremonia se llevó a cabo el 10 de octubre y se trató de un evento muy íntimo.

  • Rápido y Furioso la saga.jpg
    Rápido y Furioso la saga-
    Fotocaptura YouTube
    Ocio

    Atención fans de la velocidad: “Rápido y Furioso” llegará a su fin con las películas 10 y 11

    El final de esta saga de acción, coches y máxima adrenalina contará con Justin Lin como director de ambas películas.

  • 20050_Vin Diesel / Foto: AFP
    Vin Diesel publicó foto en toalla y sus fans quedaron con ganas morderle el banano
    Vin Diesel / Foto: AFP
    Farándula

    Vin Diesel publicó foto en toalla y sus fans quedaron con ganas morderle el banano

    El actor nunca había publicado una foto así y alborotó a todas sus seguidoras.

    Música

    ¡Serían divinas! Así se verían estos FAMOSOS si fueran mujeres

    A Leonardo DiCaprio, Vin diesel, entre otros, también les salió una doble y sus seguidores están descrestados

  • 5543_La Kalle. Mensaje de cumpleaños de Vin Diesel a Paul Walker / Foto: Instagram - AFP
    La Kalle. Mensaje de cumpleaños de Vin Diesel a Paul Walker / Foto: Instagram - AFP
    Música

    Hija de Paul Walker se graduó y Vin Diesel se lo “CONTÓ” a su amigo con esta CARTA

    ¡Intenta no llorar al leerla!

  • 4702_La Kalle Vin Diesel publicó foto de cuando era niño y enamoró con su melena - Foto - Instagram Vindiesel
    La Kalle Vin Diesel publicó foto de cuando era niño y enamoró con su melena - Foto - Instagram Vindiesel
    Noticias

    La foto que revela que Vin Diesel era mechudo y CRESPO

    El actor compartió una imagen en su Instagram de cuando era niño y se robó todas las miradas.

  • 1242_Foto: AFP
    Foto: AFP
    Foto: AFP
    Noticias

    ¡Lo prometido es deuda! Vin Diesel recordó el PACTO que tenía con Paul Walker

    El actor no olvida a su fallecido amigo y con un emotivo mensaje recordó el compromiso que tenían.