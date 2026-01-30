Petición de último momento por concierto homenaje a Yeison Jiménez en El Campín

Este 31 de enero de 2026 Bogotá será el epicentro de un gran concierto homenaje al cantante Yeison Jiménez, titulado Mi Promesa 2.0, que se realizará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

El evento, organizado por Eventos Sírvalo Pues, mantiene la esencia del concierto que el artista tenía planeado antes de su muerte en un accidente aéreo el pasado 10 de enero.

Puedes leer: Revelan video inédito de Yeison Jiménez grabando una de sus últimas canciones



A pocas horas de su realización, la producción hizo una petición especial a quienes asistirán: ir vestidos de blanco y llevar sombrero, aunque aclararon que no será obligatorio.

Esta solicitud busca crear una imagen uniforme entre los asistentes sin imponer un requisito como tal, sino más bien una forma simbólica de acompañar el homenaje colectivo.

Desde que se anunció que el segundo gran concierto de Yeison Jiménez se transformaría en homenaje póstumo, varios artistas fueron señalados como invitados.

Publicidad

Entre los nombres que se mencionaron con anticipación estaban figuras que ya habían sido contempladas en la programación original del evento programado inicialmente para marzo, como Álex Campos y otros artistas locales e internacionales.

Artistas invitados al homenaje en El Campín a Yeison Jiménez

Publicidad

También se confirmó que algunos de los artistas más sonados no estarán presentes. Jhonny Rivera y Pipe Bueno anunciaron que no podrán asistir al homenaje en El Campín debido a compromisos previos.

Rivera explicó que tiene una presentación en San Cristóbal, Venezuela ese mismo día, mientras que Pipe Bueno, además de sus compromisos artísticos, estará participando en el medio tiempo del “Partido de la Historia” en Medellín.

A pesar de estas ausencias, la organización ha señalado que el espectáculo mantendrá su estructura original, con la banda oficial de Yeison Jiménez como eje central del show. Esta agrupación será la encargada de interpretar el repertorio que el cantante había preparado y que ahora se convierte en el corazón del tributo en El Campín.

Puedes leer: La millonaria suma que cobraba Yeison Jiménez por un concierto; más de 180 millones

Concierto de Yeison Jiménez sí se realizará en el Campín /Foto: Yeison Jiménez - Facebook

Además de la banda principal, distintos nombres han sido mencionados en medios y por fuentes cercanas a la producción. Se ha hablado de invitados nacionales como Chayín Rubio, Pasabordo, Andy Rivera y la española Natalia Jiménez, entre otros artistas que tendrían algún espacio en la noche musical.

Publicidad

Petición de último momento sobre vestuario de asistentes

En redes sociales, la convocatoria ha generado una oleada de respuestas por parte de los seguidores del artista, muchos de los cuales esperan que el concierto cumpla con la energía y el espíritu que Yeison Jiménez imprimía en sus presentaciones. El pedido de vestir de blanco y llevar sombrero se ha convertido en un símbolo de unidad entre quienes estarán en El Campín este sábado.

Quienes adquirieron entradas para la fecha original del 28 de marzo podrán mantener esas ubicaciones sin necesidad de hacer cambios, y quienes decidan acercarse al estadio se encontrarán con una puesta en escena diseñada para honrar el legado del cantante, con música, invitados y momentos seleccionados para recordar su trayectoria.