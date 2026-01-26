Hija mayor de Yeison Jiménez revela fotografía donde reposan las cenizas del cantante

La familia de Yeison Jiménez comparte detalles personales sobre lo que viene sucediendo desde que el cantante falleció. Uno de los momentos que más llamó la atención en redes fue cuando su hija mayor, Camila Jiménez, publicó una imagen mostrando cómo están las cenizas de su papá dentro de su casa.

Camila, de 15 años, usó su cuenta de Instagram para subir una foto de un pequeño altar armado por su familia. En la imagen se ven flores, velas blancas y una figura religiosa junto con la urna donde están los restos de Yeison Jiménez, identificada con sus iniciales.

Hija de Yeison Jiménez muestra las cenizas del cantante

La joven añadió las letras “Y&C” a la publicación, lo que varias personas interpretaron como una referencia a ella y a su papá. Ese gesto sencillo fue suficiente para que muchos seguidores le enviaran mensajes de apoyo y palabras de ánimo a la familia.



Desde el accidente en el que Yeison falleció el 10 de enero en Paipa, Boyacá, existe bastante interés sobre qué iba a pasar con sus cenizas y cómo la familia estaba viviendo este momento.



Antes de que Camila compartiera la imagen del altar, la esposa de Yeison, Sonia Restrepo, había sido vista llevando las cenizas en un homenaje en Manzanares, Caldas, la ciudad donde nació el cantante.

Esa escena fue compartida por varios medios y generó preguntas sobre si las cenizas quedarían en un lugar especial o si serían llevadas a algún sitio que los fanáticos pudieran visitar.

La foto de Camila muestra que, por el momento, los restos están en un espacio reservado dentro de la casa familiar, donde se puede estar en silencio y recordar al artista con tranquilidad. No se ha dicho si habrá un lugar público para visitar más adelante.

Yeison Jiménez dejó tres hijos: Camila, Thaliana y Santiago. Además de su presencia en el mundo de la música popular, era conocido por tener una relación cercana con su familia, algo que muchos de sus seguidores resaltan cada vez que ellos comparten recuerdos o mensajes en redes sociales.

El gesto de Camila también fue comentado por personas que siguen la carrera de Yeison, pues se ve que varias figuras y fanáticos han expresado condolencias desde que se conoció la noticia de su deceso.

Mientras tanto, la familia mantiene algunos planes relacionados con homenajes: por ejemplo, está programado un concierto en el estadio El Campín en Bogotá para el 31 de enero, una fecha pensada para celebrar la vida del artista junto con colegas y seguidores.

