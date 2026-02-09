Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ÚLTIMO AUDIO DE YEISON JIMÉNEZ
KAROL G EN 'LA CASITA'
CAPACITACIÓN JURADOS DE VOTACIÓN 2026
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Reconocida creadora de contenido pierde la vida en la calle; fue atacada por la ex de su pareja

Reconocida creadora de contenido pierde la vida en la calle; fue atacada por la ex de su pareja

La influencer salía de un bar junto a su pareja cuando ambos fueron sorprendidos por una mujer que, sin mediar palabra, los atacó con un arma blanca.

Malu Constantine pierde la vida tras salir de un bar
Reconocida creadora de contenido pierde la vida en la calle; fue atacada por la ex de su pareja
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de feb, 2026

El mundo de las redes sociales se encuentra conmocionado tras confirmarse el fallecimiento de Maria Luiza Costa da Silva, conocida como Malu Constantine, quien con solo 18 años, perdió la vida por un ataque contra ella efectuado presuntamente por la expareja de su novio.

Se conoció que tras la salida de un establecimiento nocturno en la ciudad de Recife, capital del estado de Pernambuco, Malu Constantine se encuentra saliendo de un bar en compañía de su actual pareja, Gabryel Nascimento da Silva, cuando fueron interceptados por la expareja de este, identificada como Kallyne Santos da Silva.

Puedes leer: Reconocida atracción de parque de diversiones colapsó: una persona perdió la vida

Inicialmente, arrancó con una acalorada discusión verbal y escaló a una agresión física con arma blanca. Por lo cual, testigos presenciales indicaron que el ataque fue inesperado, provocando pánico a las personas que se encontraban dentro del bar. La agresora habría sacado un cuchillo y atacado a la joven influencer en repetidas ocasiones.

Te puede interesar

  1. Henner Hofmann perdió la vida a sus 75 años
    Fallece reconocido fotógrafo que retrató a Bon Jovi en su apogeo; tenía 75 años
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    Fallece reconocido fotógrafo que retrató a Bon Jovi en su apogeo; tenía 75 años

  2. Savannah Guthrie pide pruebas de supervivencia de su mamá
    VIDEO: Periodista suplica que le envíen pruebas de vida de su mamá secuestrada
    Foto: imagen tomada de @savannahguthrie
    Internacional

    VIDEO: Periodista suplica que le envíen pruebas de vida de su mamá secuestrada

A pesar de la gravedad de sus heridas, los informes señalan que Malu Constantine logró forcejear con su atacante y llegó a herirla antes de quedar incapacitada por las lesiones. Sin embargo, tras el incidente, un vehículo particular trasladó a la pareja a un centro médico cercano, pero la creadora de contenido perdió la vida en el vehículo.

¿Quién era Malu Constantine?

Maria Luiza o también conocida como Malu Constantine se había consolidado como una figura emergente de las redes sociales, en las cuales llegó a contar con miles de seguidores. Su contenido se centraba principalmente en estilo de vida, moda y mensajes dirigidos a la juventud de su generación.

Publicidad

Puedes leer: Luto en la televisión: muere reconocida actriz de forma repentina; así lo confirmaron

Por lo cual, una vez se conoció la noticia de su partida, su perfil de Instagram se llenó de varios mensajes de despedida. En el cual, muchos cibernautas lamentaron su partida, además llenaron los comentarios con mensajes de despedida, al punto que lo calificaron como una partida injusta.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Audios inéditos de Michael Jackson en 1999
    Michael Jackson
    Foto: AFP
    Farándula

    Revelan audios de Michael Jackson que revive escándalo con menores: "Quieren tocarme"

  2. Óscar Alvarado perdió la vida
    ¡Luto en la música! Reconocido cantante perdió la vida en difíciles condiciones
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    ¡Luto en la música! Reconocido cantante perdió la vida en difíciles condiciones

De igual forma, se conoció que la presunta homicida huyó inicialmente de la escena, pero fue localizada horas más tarde en una Unidad de Atención de Emergencias (UPA) donde buscaba auxilio por sus propias heridas. Actualmente, Kallyne Santos da Silva permanece hospitalizada bajo custodia policial y las autoridades brasileñas iniciaron con las investigaciones.

Entre tanto, las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer totalmente los hechos y establecer las responsabilidades penales definitivas en este caso.

Mira también: Aparece video con momentos inéditos de la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Brasil

Muertes extrañas

Muertes en accidentes