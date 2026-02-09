Reconocida creadora de contenido pierde la vida en la calle; fue atacada por la ex de su pareja

El mundo de las redes sociales se encuentra conmocionado tras confirmarse el fallecimiento de Maria Luiza Costa da Silva, conocida como Malu Constantine, quien con solo 18 años, perdió la vida por un ataque contra ella efectuado presuntamente por la expareja de su novio.

Se conoció que tras la salida de un establecimiento nocturno en la ciudad de Recife, capital del estado de Pernambuco, Malu Constantine se encuentra saliendo de un bar en compañía de su actual pareja, Gabryel Nascimento da Silva, cuando fueron interceptados por la expareja de este, identificada como Kallyne Santos da Silva.

Inicialmente, arrancó con una acalorada discusión verbal y escaló a una agresión física con arma blanca. Por lo cual, testigos presenciales indicaron que el ataque fue inesperado, provocando pánico a las personas que se encontraban dentro del bar. La agresora habría sacado un cuchillo y atacado a la joven influencer en repetidas ocasiones.



A pesar de la gravedad de sus heridas, los informes señalan que Malu Constantine logró forcejear con su atacante y llegó a herirla antes de quedar incapacitada por las lesiones. Sin embargo, tras el incidente, un vehículo particular trasladó a la pareja a un centro médico cercano, pero la creadora de contenido perdió la vida en el vehículo.

¿Quién era Malu Constantine?

Maria Luiza o también conocida como Malu Constantine se había consolidado como una figura emergente de las redes sociales, en las cuales llegó a contar con miles de seguidores. Su contenido se centraba principalmente en estilo de vida, moda y mensajes dirigidos a la juventud de su generación.

Por lo cual, una vez se conoció la noticia de su partida, su perfil de Instagram se llenó de varios mensajes de despedida. En el cual, muchos cibernautas lamentaron su partida, además llenaron los comentarios con mensajes de despedida, al punto que lo calificaron como una partida injusta.

De igual forma, se conoció que la presunta homicida huyó inicialmente de la escena, pero fue localizada horas más tarde en una Unidad de Atención de Emergencias (UPA) donde buscaba auxilio por sus propias heridas. Actualmente, Kallyne Santos da Silva permanece hospitalizada bajo custodia policial y las autoridades brasileñas iniciaron con las investigaciones.

Entre tanto, las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer totalmente los hechos y establecer las responsabilidades penales definitivas en este caso.

