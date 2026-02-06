Publicidad

VIDEO: Periodista suplica que le envíen pruebas de vida de su mamá secuestrada

VIDEO: Periodista suplica que le envíen pruebas de vida de su mamá secuestrada

La presentadora aseguró que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y solicitó pruebas de vida, ante la posibilidad de que los videos hayan sido alterados.

Savannah Guthrie pide pruebas de supervivencia de su mamá
VIDEO: Periodista suplica que le envíen pruebas de vida de su mamá secuestrada
Foto: imagen tomada de @savannahguthrie
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de feb, 2026

Uno de los videos que se volvió viral en redes sociales fue el que realizó la presentadora de Estados Unidos, Savannah Guthrie, quien en medio de lágrimas le pidió a los secuestradores de su mamá que entreguen pruebas de vida de ella, dado que esta tiene 84 años de edad.

“Necesitamos saber, sin lugar a dudas, que está viva y que ustedes la tienen”, dijo la periodista en un video en sus redes sociales, así mismo, explicó que “las voces e imágenes son fáciles de manipular”. Esto mientras se encontraba rodeada de su familia y afirmó que desea escuchar a las personas que tienen a su mamá.

Puedes leer: Fallece reconocido fotógrafo que retrató a Bon Jovi en su apogeo; tenía 75 años

Recordemos que este lunes 2 de febrero la policía de Arizona inició con la hipótesis de que Nancy, madre de Savannah Guthrie, fue raptada de su casa, esto después de que el domingo ella desapareciera en condiciones que se siguen investigando, debido a que ella “no se fue por su propia cuenta”, dijo el sheriff loca.

Durante el video la periodista explicó que su madre es una persona frágil y se encuentra delicada del corazón, al punto que está necesita consumir su medicina. “Vive con dolor constante. Está sin medicina. La necesita para sobrevivir y la necesita para no sufrir”, dijo Guthrie en el video.

¿Qué más le dijo Savannah Guthrie a las personas que tienen a su mamá?

Por otro lado, la presentadora le mandó un mensaje directo a su mamá donde explicó que ella era una mujer fuerte. “Eres la preciosa hija de Dios, Nancy”. Este video en redes sociales logró llegar a miles de seguidores, colegas y personas cercanas, los cuales le mostraron su apoyó de esta compleja situación.

Puedes leer: Revelan audios de Michael Jackson que revive escándalo con menores: "Quieren tocarme"

“He estado rezando continuamente, y seguiré haciéndolo. Tráela a casa, padre”; “Estamos orando por tu hermosa mamá y por todos ustedes. Les mandamos mucho amor”; “Rezando porque regrese a salvo tu hermosa mamá. Nuestros corazones están todos con ustedes”, son algunos comentarios que se ven en la publicación.

La amplitud que tomó este caso provocó que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunciara por su plataforma Truth Social, mandó un mensaje sobre que ya dio la orden para que todas las autoridades estén a disposición de la familia para poder encontrar a Nancy.

“Hice saber que estoy ordenando a TODAS las fuerzas del orden federales que están a completa disposición de la familia y de las fuerzas del orden locales”, escribió el mandatario sobre este caso de Savannah Guthrie.

Mira también: Bill Gates rompe el silencio sobre su relación con Epstein tras la publicación de los archivos

