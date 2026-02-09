Reconocida atracción de parque de diversiones colapsó: una persona perdió la vida

En el norte de india una atracción de un parque de diversiones de una feria local, terminó perdiendo el control y colapsó, donde se conoció que un inspector de policía terminó perdiendo la vida, mientras intentaba socorrer a las personas afectadas. Así mismo, otras trece resultaron heridas.

Se conoció que esta situación ocurrió el sábado 7 de febrero en el estado de Haryana, cuando la atracción que era conocida como “Tsunami”, tenía 19 personas y se atascó en las alturas antes de precipitarse al vacío. Tanto es así que varios videos en redes sociales, muestran cómo este perdió el control.

A lo largo de los video se puede mostrar como la atracción comenzó aumentar la velocidad, después de quedar bloqueado y finalmente se desprendió de sus soportes y se estrelló contra el suelo. Por otro lado, se conoció que el oficial que perdió la vida estaba apunto de jubilarse y sufrió heridas mortales en el rostro y en su cabeza.



"El inspector falleció mientras rescataba a personas. Los heridos están siendo atendidos en el hospital. Se están investigando los incidentes y se tomarán medidas estrictas contra los responsables", dijo a los medios el jefe del distrito, Ayush Sinha.



¿Qué más se conoció de la atracción del parque de diversiones que colapsó?

Por otro lado, las autoridades comentaron que el inspector de la policía se encontraba haciendo labores de evacuación de los pasajeros, cuando la estructura de la atracción terminó perdiendo el control del otro extremo y se desplomó sobre él.

"El columpio se atascó y la gente empezó a gritar. Subí para ayudar y logré bajar a siete u ocho personas antes de que la estructura se desplomó sobre los que quedaban y sobre el inspector", afirmó un testigo a un medio local.

Sumado a esto, se conoció que unas horas antes del accidente de esta estructura, ya una de las puertas principales del recinto ya había causado heridas a dos personas más, dónde se encuentra un menor. Así mismo, se conoció que los trece heridos en el incidente fueron llevados a centros médicos cercanos.

Finalmente, se conoció que las autoridades de Faridabad, una ciudad satélite de Nueva Delhi, comenzaron una investigación contra los operadores del ‘Tsunami’ debido a la negligencia que hubo con esta. Así mismo, a las familias afectadas se les prometió asistencia económica.