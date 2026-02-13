Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: SALARIO MÍNIMO EN PAUSA
FRASE DE YEISON JIMÉNEZ
SALARIO MÍNIMO EN COLOMBIA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Sale a la luz VIDEO de Yeison Jiménez revelando encuentro con la fe: "Tocado por Dios"

Sale a la luz VIDEO de Yeison Jiménez revelando encuentro con la fe: "Tocado por Dios"

Un video inédito de Yeison Jiménez estremece las redes sociales. El artista confesó sentir "corrientazos" físicos al orar y su deseo de grabar música para Dios.

Sale a la luz VIDEO de Yeison Jiménez revelando encuentro con la fe: "Tocado por Dios’
Sale a la luz VIDEO de Yeison Jiménez revelando encuentro con la fe: "Tocado por Dios’
Foto: Redes de Yeison Jiménez
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 13 de feb, 2026

Las redes sociales no descansan y, tras la partida del "Aventurero" en enero de 2026, ha salido a la luz un material que tiene a todos sus seguidores con la piel de gallina.

Se trata de una entrevista que Yeison Jiménez concedió al programa ‘La Red’, donde abrió su corazón sobre un tema que pocos conocían a fondo: su intensa y casi física relación con la espiritualidad.

Puedes leer: Inesperada frase de Yeison Jiménez en video inédito de Maluma; ¿anuncio final?

En este clip, que se ha vuelto un fenómeno viral, el cantante relata con total naturalidad cómo, en medio de sus momentos de oración, pedía señales claras de una presencia superior.

Yeison no se guardaba nada y confesó que solía decirle al Señor: “Yo quiero que me toques”.

Te puede interesar

  1. Francy habla de la promesa que tenía con Yeison Jiménez
    Francy lamenta la promesa que no pudo cumplir con Yeison Jiménez: “No se dará”
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Francy lamenta la promesa que no pudo cumplir con Yeison Jiménez: “No se dará”

  2. Yeison Jiménez y su video inédito
    Encuentran video inédito de Yeison Jiménez hablando sobre un posible infarto
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Encuentran video inédito de Yeison Jiménez hablando sobre un posible infarto

Lo asombroso de su relato es que, según sus propias palabras, sentía un "corrientazo" real recorriendo su cuerpo, una sensación a la que ya se había acostumbrado porque lo acompañó durante gran parte de su vida.

Esta revelación ha dado un giro total a la percepción que muchos tenían del artista, mostrando que detrás de los escenarios y las luces, había un hombre con una sensibilidad espiritual profunda que incluso lo llevaba a erizarse ante lo que él consideraba una respuesta directa a sus plegarias.

Publicidad

A pesar de que Yeison era consciente de que muchas personas se mostraban escépticas ante este tipo de testimonios, él nunca dejó de creer en esa conexión única.

Esta faceta mística no era algo pasajero; el intérprete de ‘Ya no mi amor’ tenía planes muy serios para su carrera que involucraban su fe. En el video destapado, menciona que uno de sus grandes anhelos era producir un álbum dedicado enteramente a Dios.

Publicidad

Puedes leer: Así luce la tumba simbólica de Yeison Jiménez en Bogotá; fan mostró los detalles

Para él, después de haberle cantado a todo el universo, resultaba ilógico no dedicarle un trabajo musical a quien sentía que le había dado todo en la vida.

Este ambiente de misterio y espiritualidad se ha visto alimentado por el reciente lanzamiento de su colaboración con Maluma, titulada ‘Con el corazón’.

Te puede interesar

  1. Letra completa de Con el corazón de Maluma y Yeison Jiménez
    Letra completa de Con el corazón de Maluma y Yeison Jiménez
    /Foto: AFP
    Música

    Maluma lanza 'Con el corazón' junto a Yeison Jiménez: video y letra completa

  2. Video de Yeison Jiménez explicando porque no cambió de avión
    Aparece video de Yeison Jiménez confesando porque no cambió su avioneta
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Aparece video de Yeison Jiménez confesando porque no cambió su avioneta

En el video oficial de este tema, grabado apenas un mes antes de su accidente aéreo, Yeison suelta una frase que hoy muchos interpretan como una señal anticipada: “La gente no sabe lo que va a pasar”.

Aunque en su momento pudo ser un comentario sobre el éxito de la canción, hoy sus fanáticos en plataformas como TikTok y X analizan cada gesto de su cara, buscando significados ocultos en lo que llaman su "anuncio final".

La comunidad digital ha reaccionado con una mezcla de asombro y nostalgia. Mientras algunos ven en sus palabras una simple coincidencia de un hombre apasionado por su trabajo, otros están convencidos de que Yeison era un "ser de luz" que ya sentía un llamado especial.

Publicidad

Los comentarios en redes se han llenado de mensajes asegurando que el artista ahora "le está cantando en el cielo" y que su partida fue, de alguna manera, ese encuentro definitivo que tanto buscaba en sus oraciones.

Mira también: Yeison Jiménez y Maluma lanzan canción

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeison Jiménez

Farándula

Chismes

Chismes de famosos