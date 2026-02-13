Sale a la luz VIDEO de Yeison Jiménez revelando encuentro con la fe: "Tocado por Dios’

Las redes sociales no descansan y, tras la partida del "Aventurero" en enero de 2026, ha salido a la luz un material que tiene a todos sus seguidores con la piel de gallina.

Se trata de una entrevista que Yeison Jiménez concedió al programa ‘La Red’, donde abrió su corazón sobre un tema que pocos conocían a fondo: su intensa y casi física relación con la espiritualidad.

En este clip, que se ha vuelto un fenómeno viral, el cantante relata con total naturalidad cómo, en medio de sus momentos de oración, pedía señales claras de una presencia superior.



Yeison no se guardaba nada y confesó que solía decirle al Señor: “Yo quiero que me toques”.

Lo asombroso de su relato es que, según sus propias palabras, sentía un "corrientazo" real recorriendo su cuerpo, una sensación a la que ya se había acostumbrado porque lo acompañó durante gran parte de su vida.

Esta revelación ha dado un giro total a la percepción que muchos tenían del artista, mostrando que detrás de los escenarios y las luces, había un hombre con una sensibilidad espiritual profunda que incluso lo llevaba a erizarse ante lo que él consideraba una respuesta directa a sus plegarias.

A pesar de que Yeison era consciente de que muchas personas se mostraban escépticas ante este tipo de testimonios, él nunca dejó de creer en esa conexión única.

Esta faceta mística no era algo pasajero; el intérprete de ‘Ya no mi amor’ tenía planes muy serios para su carrera que involucraban su fe. En el video destapado, menciona que uno de sus grandes anhelos era producir un álbum dedicado enteramente a Dios.

Para él, después de haberle cantado a todo el universo, resultaba ilógico no dedicarle un trabajo musical a quien sentía que le había dado todo en la vida.

Este ambiente de misterio y espiritualidad se ha visto alimentado por el reciente lanzamiento de su colaboración con Maluma, titulada ‘Con el corazón’.

En el video oficial de este tema, grabado apenas un mes antes de su accidente aéreo, Yeison suelta una frase que hoy muchos interpretan como una señal anticipada: “La gente no sabe lo que va a pasar”.

Aunque en su momento pudo ser un comentario sobre el éxito de la canción, hoy sus fanáticos en plataformas como TikTok y X analizan cada gesto de su cara, buscando significados ocultos en lo que llaman su "anuncio final".

La comunidad digital ha reaccionado con una mezcla de asombro y nostalgia. Mientras algunos ven en sus palabras una simple coincidencia de un hombre apasionado por su trabajo, otros están convencidos de que Yeison era un "ser de luz" que ya sentía un llamado especial.

Los comentarios en redes se han llenado de mensajes asegurando que el artista ahora "le está cantando en el cielo" y que su partida fue, de alguna manera, ese encuentro definitivo que tanto buscaba en sus oraciones.

