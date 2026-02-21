Revelan cómo quedó el reconocido restaurante tras el incendio; establecimiento se pronunció

Este 20 de febrero de 2026, se reportó un incendio en una de las sedes del restaurante Mi Gran Parrilla Boyacense. El incidente, ocurrido en una edificación de ocho pisos ubicada en la carrera 30 con calle 71, generó una columna de humo visible desde diversos puntos de la ciudad.

Por lo cual, tras la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, se difundieron imágenes que detallan la magnitud de este incendio. Las fotografías fueron captadas y compartidas por el equipo de emergencia; en estas muestran a los bomberos trabajando intensamente en las zonas de cocina y en los sistemas de ductos, lugar donde se originó el fuego.

Puedes leer: Incendio en restaurante de la carrera 30 generó gran columna de humo en Bogotá



A lo largo de las imágenes se pueden observar utensilios de cocina cubiertos de hollín y residuos producto de la combustión. Pese a la nube de humo que cubrió el sector, el reporte técnico indica que la estructura general del lugar no evidenció daños de gran magnitud. Pese a eso, se supo que el operativo incluyó la inspección minuciosa de los conductos para verificar las condiciones de seguridad, para evitar que se presentará otro incendió.



Actualización: Incendio controlado en un 100% no se reportan personas lesionadas. Se asegura el área. pic.twitter.com/GCxhGqmbga — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) February 20, 2026

Ante la preocupación de sus clientes y la opinión pública, la administración del restaurante emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales. En su pronunciamiento, informaron que se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad internos y las diferentes medidas ante esta situación.

¿Cuál fue el mensaje de Mi Gran Parrilla Boyacense?

La gerencia de Mi Gran Parrilla Boyacense, explicó por medio de un comunicado que el incendio tuvo origen en el sistema de ductos de la cocina. De igual forma, mencionó que ante esta situación se presentó la evacuación preventiva de todo el personal y los clientes que se encontraban en el lugar al momento de la emergencia.

Publicidad

Puedes leer: Empresario asegura que lo retuvieron en centro comercial de Bogotá: “Como delincuente”

“Actualmente nos encontramos a la espera de los informes técnicos correspondientes para realizar la revisión estructural y garantizar las operaciones bajo el restaurante continúen trabajando bajo los estándares de seguridad”, mencionó el restaurante en su comunicado.

Publicidad

La administración del restaurante señaló que colaborará plenamente con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y evaluar los daños materiales. Por el momento, el restaurante permanecerá cerrado mientras se adelantan las revisiones técnicas necesarias que permitan garantizar una eventual reapertura bajo todas las medidas de seguridad requeridas para retomar su operación normal.