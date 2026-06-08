Iván Cepeda tomó una decisión sobre los resultados electorales en primera vuelta

El candidato presidencial Iván Cepeda dio por cerrado el debate sobre los resultados de la primera vuelta presidencial y confirmó que reconoce oficialmente las cifras que dejaron las elecciones del pasado 31 de mayo, en las que consiguió el paso a la segunda vuelta junto a Abelardo de la Espriella.

La declaración llega después de varios días de cuestionamientos sobre el proceso electoral. Tanto el aspirante del Pacto Histórico como el presidente Gustavo Petro habían expresado dudas sobre posibles irregularidades durante la jornada de votación y en el procesamiento de los resultados, motivo por el que habían solicitado revisar con detalle el desarrollo de los escrutinios.

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¿Cuál fue el comunicado de Iván Cepeda sobre el resultado de las elecciones presidencales?

A través de un comunicado público, Cepeda aseguró que durante toda la campaña ha actuado bajo los principios de respeto a las reglas democráticas y a la transparencia electoral. En ese mismo documento anunció que, una vez concluidas las verificaciones oficiales, acepta los resultados de la primera vuelta presidencial.

El pronunciamiento marca un cambio frente a las posiciones expresadas en los días posteriores a la elección. En ese momento, el candidato había manifestado que esperaría el cierre definitivo de los escrutinios antes de asumir una postura definitiva sobre las cifras entregadas por las autoridades electorales.

COMUNICADO

Bogotá D. C., 8 de junio de 2026.



Me permito informar a la opinión pública que pondré en conocimiento de las autoridades competentes información que he recibido en las últimas horas relacionada con la contienda electoral.



Por distintas vías, se me ha hecho saber… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 8, 2026

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Las dudas planteadas por distintos sectores políticos giraban alrededor de posibles inconsistencias en el conteo de votos y en el funcionamiento de las herramientas tecnológicas utilizadas durante el proceso. Sin embargo, una vez avanzaron las revisiones oficiales, los organismos encargados del control electoral entregaron sus conclusiones.

Según informó la Registraduría Nacional, las reclamaciones presentadas durante las audiencias de escrutinio representaron menos del 0,7 % de las mesas instaladas en todo el país. Para la entidad, este resultado refleja una amplia coincidencia entre los datos reportados y los verificados posteriormente en el proceso oficial.

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De igual manera, el Consejo Nacional Electoral culminó el escrutinio nacional y ratificó los resultados de la primera vuelta. Con ello quedaron confirmados los dos candidatos que disputarán la Presidencia de la República en la jornada definitiva.

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La decisión de Cepeda de reconocer los resultados despeja parte de la controversia política que surgió tras las elecciones y permite enfocar la atención en la recta final de la campaña presidencial.

Con el proceso de revisión ya finalizado, el país se prepara para la segunda vuelta, en la que Iván Cepeda, representante de la Alianza por la Vida, enfrentará a Abelardo de la Espriella, candidato de Defensores de la Patria.

La cita en las urnas está programada para el próximo 21 de junio, fecha en la que los colombianos elegirán quién ocupará la Casa de Nariño durante el siguiente periodo presidencial. Mientras tanto, ambas campañas continúan buscando apoyos políticos y ciudadanos para fortalecer sus opciones de cara a una de las jornadas electorales más decisivas del año para Colombia.

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