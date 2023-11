Estremecedor video: Pirry sufre grave accidente que por poco le causa la muerte

Guillermo Prieto, mejor conocido como 'Pirry' , se convirtió en tendencia en redes sociales al contarle a sus seguidores que, hace algunos meses, sufrió un grave accidente que por poco le causa la muerte. El incidente lo hizo reflexionar sobre la vida.

Según reveló el periodista, decidió compartir lo que le sucedió tras enterarse de la muerte de la actriz Alejandra Villafañe, quien perdió la lucha contra el cáncer hace algunas semanas.

"En estos días leí la noticia de una joven actriz que murió de cáncer, me hizo reflexionar mucho sobre lo fugaz de la vida y las cosas de las que a veces me quejo, eso me motivó a hablar de esto que me pasó hace unos meses y de lo que no había hablado por qué no veía por qué, ahora creo que tengo algo que compartirles", describió en el video.

Según el boyacense, que compartió crudas imágenes de lo sucedido en su cuenta de Instagram, fue su hermana quien lo encontró "casi muerto". La fotografía muestra la magnitud de las heridas que se ocasionó tras caer de unas escaleras mientras realizaba unos arreglos en su casa.

“Yo no me acuerdo de nada, tengo memoria como hasta un día y medio después, ya en el hospital”, agregó Pirry.

Luego de revelar lo sucedido, muchos de sus seguidores le enviaron mensajes de aliento y pronta recuperación. Otros reflexionaron sobre la importancia de tener salud y "vivir el hoy".

"No le paso nada nadando cerca a tiburones, estando cerca a un volcán, escalando montañas para que le pase subiendo una escalerita en el baño", "buena Reflexión de agradecimiento y ante todo a Dios. Pirry muy humano", "es cierto, la vida y la salud es lo realmente importante", son algunos de los comentarios en la publicación, que ya cuenta con más de 54 mil reproducciones.

