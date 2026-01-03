Daddy Yankee se deja ver muy cariñoso con una mujer y despierta rumores de romance

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee, conocido mundialmente por éxitos como Gasolina, volvió a aparecer en el centro de la atención en redes sociales tras compartir una serie de fotos para despedir el año 2025 y recibir el 2026 con su gente.

En una de las imágenes compartidas en su cuenta de Instagram, el artista aparece abrazado por una mujer con un vestido verde, lo que de inmediato despertó preguntas entre sus seguidores. Muchos usuarios comenzaron a comentar y especular sobre la identidad de la mujer.

¿Quién es la mujer con la que Daddy Yankee celebró Año Nuevo?

Sin embargo, más tarde se aclaró que la persona con quien aparece abrazado no es una nueva pareja ni alguien con una relación sentimental con el cantante. La mujer es Yamilette Ayala, la hija mayor de Daddy Yankee, con quien pasó la noche de fin de año junto a su familia.



Yamilette nació en 1995, cuando el artista tenía apenas 17 años y mantiene un perfil más bien discreto frente a los medios.



A diferencia de otros familiares del cantante, ella no suele aparecer de forma frecuente en eventos públicos o en redes sociales, lo que hizo que su presencia en esta foto llamara todavía más la atención al principio.

La publicación del artista incluía un mensaje optimista por el inicio del nuevo año, en el que celebró con su familia, amigos y seguidores desde Puerto Rico, su país natal. Según Daddy Yankee, fue una forma de despedir el año pasado y darle la bienvenida al 2026 rodeado de su gente.

La aparición de la foto generó reacciones mixtas: mientras algunos seguidores expresaron sorpresa al ver al cantante con una figura femenina y comentaron con humor sobre quién podría ser, otros rápidamente apuntaron a que se trataba de un momento familiar y no romántico.

A diferencia de lo que muchos especularon inicialmente, la imagen en redes sociales muestra un momento familiar entre padre e hija y no una nueva relación amorosa del artista.

Para sus seguidores, fue una forma de ver otro lado de Daddy Yankee fuera de los escenarios: celebrando y compartiendo con quienes forman parte de su vida más cercana.

