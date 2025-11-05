Daddy Yankee vuelve al juego con Bizarrap en la BZRP Music Sessions #66, ¿para su ex?

Después de días llenos de rumores, el momento que muchos esperaban finalmente llegó. Bizarrap y Daddy Yankee estrenaron la BZRP Music Sessions #66, una colaboración que no solo marca el regreso del productor argentino tras casi un año sin lanzar una nueva sesión, sino también el inesperado retorno del llamado Rey del Reggaetón, quien había anunciado su retiro de la música en 2022.

La sesión se lanzó durante la madrugada y, como era de esperarse, explotó en plataformas digitales. En cuestión de minutos, los nombres de ambos artistas se convirtieron en tendencia mundial. El video ya supera los millones de visualizaciones y promete convertirse en uno de los temas más virales del año.

Desde el primer segundo, la canción deja claro que Daddy Yankee sigue teniendo la misma fuerza que lo llevó a ser una leyenda del género urbano.

“Código 787, alias El Calentón”, arranca el artista con su sello característico, haciendo referencia a Puerto Rico y su origen musical. Bizarrap, por su parte, mantiene su estilo inconfundible: un beat potente, lleno de energía, con ese toque electrónico que se fusiona perfectamente con el reggaetón clásico.

Este lanzamiento también representa un guiño directo a la historia del género. En la letra, Daddy Yankee menciona “La verdadera gasolina”, dejando claro que su legado sigue encendido y que, pese al retiro, su influencia en la música no se apaga. Además, el tema resalta una faceta más espiritual del artista, quien recuerda que nada material se lleva, solo un “amor verdadero”.

El video, grabado en el clásico estudio de Bizarrap, mantiene la estética visual de las Music Sessions, pero con un aire más cinematográfico y con guiños a la trayectoria de Daddy Yankee. En redes sociales, los usuarios no tardaron en reaccionar: “El Big Boss está de vuelta”, “Bizarrap no falla” y “La unión perfecta de generaciones”, fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Letra completa de la BZRP Music Sessions #66 de Daddy Yankee Letra completa de la BZRP Music Sessions #66 de Daddy Yankee

¡Daddy Yankee!

Nueva temporada ya empezó, dale play (Play)

Sonido del bajo, Bizarrap, suena el bass

Código 787, alias "El Calentón" (¡Wuh!)

Pon la batería, que llegó el reggaetón

Que lo bueno se metió pa' tu casa

Rey sin misterio levantando la raza

Ando con el poder que to' los male' arrasa

To' el mundo me dice: "¿Qué te pasa?" (Eh)

Si me pregunta', a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie' en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Daddy!

Fino es el chamaco y se le nota el barrio

Mi flow es eterno, ya no es legendario

No te estoy hablando dólar, pero traigo el cambio

Es mi father quien llena el estadio

Conmigo pa' to' los camino', el que pone la vitamina

La verdadera gasolina, -lina (Prendan los motore')

No me deja para'o en la esquina, de Santurce pa' Argentina

¿Qué tú quiere' que te diga?

Si me pregunta', a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie' en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Masivo!

(Prendan los motore')

¡Fuego!

Bi-Bi-Biza, búscate la visa (What?)

Que esa es la de arriba, que el enemigo no avisa (What?)

Estás viendo un hombre que renace 'e las ceniza'

Esto no lo para ni la patrulla fronteriza, listo

Nueva temporada ya empezó, dale play

Sonido del bajo, Bizarrap, suena el bass

Código 787, alias "El Calentón"

Pon la batería, que llegó el reggaetón (¡Rrr!)

Que lo bueno se metió pa' tu casa

Rey sin misterio levantando la raza

Ando con el poder que to' los male' arrasa

To' el mundo me dice: "¿Qué te pasa?"

Si me pregunta', a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pie' en la tierra, siempre mirando al cielo

¡Fuego!

¡Fuego!