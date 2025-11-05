Concierto GRATIS de Fonseca, Pipe Bueno y Luis Alfonso en Bogotá; conoce las fechas

Cundinamarca Fest 2025, un gran evento cultural que dará lugar en la capital para exponer lo mejor del departamento de Cundinamarca.

Desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de noviembre, el Parque Simón Bolívar se convierte en el epicentro de música, diversión y experiencia cultural abierta al público.

El festival llega con entrada libre, con un cartel de artistas muy reconocidos, entre los más esperados están Fonseca, Pipe Bueno y Luis Alfonso, quienes compartirán escenario con otros talentos nacionales e internacionales.



También puedes leer: Shakira en Bogotá: horarios, setlist y todos los detalles del concierto más esperado

Cada jornada se pondrá en marcha desde las 3 de la tarde y no es un evento de solo música. La propuesta del Cundinamarca Fest es tener pabellones temáticos que mostrarán la diversidad del territorio, desde sus cafés, flores y esmeraldas hasta las experiencias extremas como parapente, torrentismo y escalada que reflejan la riqueza natural del departamento.

También se encontrará una propuesta gastronómica con los sabores típicos de la Sabana y sus municipios, mercados campesinos y espacios para el disfrute en familia.

Las recomendaciones para este tipo de espacios culturales gratuitos son llegar con tiempo, preparar tu energía y llevar tu mejor outfit para bailar al ritmo de la música popular, el vallenato moderno, el pop tropical y ese sabor que Bogotá , Cundinamarca, pueden ofrecer juntos.

Publicidad

El festival busca fortalecer el orgullo regional y resaltar el talento local, por eso habrá tarimas para nuevos artistas cundinamarqueses que quieren abrirse paso en la industria musical.

Te puede gustar: Letra completa de canción 'Hips Don't Lie' de Shakira con Ed Sheeran y Beéle

Publicidad

Además, en este evento se incluirán espacios educativos y ecológicos donde los visitantes podrán conocer proyectos sostenibles que se desarrollan en diferentes municipios.

Desde talleres sobre reciclaje y agricultura limpia, hasta muestras de artesanías hechas a mano por comunidades rurales.

Por otro lado, uno de los eventos gratuitos más relevantes este año fue el Festival Popular al Parque 2025, en el cual Pipe Bueno desatacó como artista invitado con una puesta en escena que combinó la fuerza de la ranchera tradicional con elementos del pop y la música urbana, el artista paisa reafirmó su versatilidad y su conexión con el público capitalino.

Su repertorio incluyó éxitos como Cupido falló, Guaro y A mí modo, coreados por miles de asistentes en el Parque Simón Bolívar.

Su presencia en el festival simbolizó el puente entre la música popular tradicional y las nuevas generaciones que hoy revitalizan el género, por lo que se espera que en el próximo evento, siga sorprendiendo a sus fans.

Publicidad

Mira también: Luis Alfonso grabó video de un fantasma mientras estaba en Armero: “Se asomó una persona”