Shakira en Bogotá: horarios, setlist y todos los detalles del concierto más esperado

Shakira la artista barranquillera regresa a su país con la gira “Las Mujeres Ya No Lloran”. Miles de fanáticos se preparan para una noche histórica llena de emoción, luces y sus más grandes éxitos.
La expectativa en Bogotá crece, ya que este viernes 1 de noviembre, Shakira se presentará en el Vive Claro Distrito Cultural, marcando su regreso triunfal a los escenarios colombianos tras varios años de ausencia.
Las puertas del recinto abrirán a las 4:00 p. m., y el show principal está programado para iniciar alrededor de las 8:30 p. m.. De acuerdo con la organización, el concierto tendrá una duración cercana a tres horas, por lo que finalizaría poco antes de la medianoche.
Aunque la artista no ha confirmado el orden de las canciones, todo indica que presentará una mezcla entre sus grandes clásicos y los nuevos éxitos de su más reciente álbum.
Entre las canciones más esperadas se encuentran “Hips Don’t Lie”, “La Bicicleta”, “TQG”, “Antología”, “Waka Waka” y “Te Felicito”.
La gira “Las Mujeres Ya No Lloran” celebra la evolución artística y personal de Shakira, reflejando su empoderamiento y la conexión con millones de mujeres alrededor del mundo.
Uno de los momentos más comentados será su presentación junto a la Filarmónica de Mujeres de Bogotá, quienes la acompañarán en una versión especial de “La Pared”. Un gesto simboliza fuerza, unión y sororidad.
El montaje del evento es uno de los más grandes que se realiza en la capital, con tecnología de primer nivel, pantallas LED y efectos visuales sincronizados, así que las autoridades recomienda:
Adicional, se debe tener presente habrá cierres viales temporales en las inmediaciones del recinto.
Desde hace días, en redes sociales circulan videos de ensayos, outfits y mensajes de bienvenida. Algunos incluso viajaron desde otros departamentos para ver a su ídolo en vivo.
Esta presentación representa mucho más que un concierto: es el reencuentro entre Shakira y el público que la vio crecer. Con más de tres décadas de carrera, la artista sigue demostrando su vigencia, su conexión con las nuevas generaciones y su capacidad para reinventarse.
