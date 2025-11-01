Shakira en Bogotá: horarios, setlist y todos los detalles del concierto más esperado

Shakira la artista barranquillera regresa a su país con la gira “Las Mujeres Ya No Lloran”. Miles de fanáticos se preparan para una noche histórica llena de emoción, luces y sus más grandes éxitos.

Puedes leer: Concierto de Shakira en Vive Claro, Bogotá: revelan quiénes son los artistas invitados



¿A qué hora empieza el concierto de Shakira en Bogotá?

La expectativa en Bogotá crece, ya que este viernes 1 de noviembre, Shakira se presentará en el Vive Claro Distrito Cultural, marcando su regreso triunfal a los escenarios colombianos tras varios años de ausencia.

Las puertas del recinto abrirán a las 4:00 p. m., y el show principal está programado para iniciar alrededor de las 8:30 p. m.. De acuerdo con la organización, el concierto tendrá una duración cercana a tres horas, por lo que finalizaría poco antes de la medianoche.

Setlist y canciones que podría interpretar Shakira en Bogotá

Aunque la artista no ha confirmado el orden de las canciones, todo indica que presentará una mezcla entre sus grandes clásicos y los nuevos éxitos de su más reciente álbum.



Entre las canciones más esperadas se encuentran “Hips Don’t Lie”, “La Bicicleta”, “TQG”, “Antología”, “Waka Waka” y “Te Felicito”.

La gira “Las Mujeres Ya No Lloran” celebra la evolución artística y personal de Shakira, reflejando su empoderamiento y la conexión con millones de mujeres alrededor del mundo.

Uno de los momentos más comentados será su presentación junto a la Filarmónica de Mujeres de Bogotá, quienes la acompañarán en una versión especial de “La Pared”. Un gesto simboliza fuerza, unión y sororidad.

Recomendaciones para asistir al concierto de Shakira

El montaje del evento es uno de los más grandes que se realiza en la capital, con tecnología de primer nivel, pantallas LED y efectos visuales sincronizados, así que las autoridades recomienda:

Publicidad

Usar transporte público.

Llegar con suficiente anticipación.

Evitar portar objetos grandes o no permitidos.

Adicional, se debe tener presente habrá cierres viales temporales en las inmediaciones del recinto.

Puedes leer: Letra completa de canción 'Hips Don't Lie' de Shakira con Ed Sheeran y Beéle

Publicidad

Desde hace días, en redes sociales circulan videos de ensayos, outfits y mensajes de bienvenida. Algunos incluso viajaron desde otros departamentos para ver a su ídolo en vivo.

Esta presentación representa mucho más que un concierto: es el reencuentro entre Shakira y el público que la vio crecer. Con más de tres décadas de carrera, la artista sigue demostrando su vigencia, su conexión con las nuevas generaciones y su capacidad para reinventarse.

Mira también: Shakira y Grupo Niche enloquecen a Cali con un show inolvidable: así fue su tremendo show