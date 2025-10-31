Concierto de Shakira en Vive Claro, Bogotá: revelan quiénes son los artistas invitados

Luego de que la barranquillera agotara dos fechas en febrero en El Campín, dejando a miles de fanáticos sin entrada, la expectativa es máxima para esta nueva presentación de su gira mundial.

Más de 40 mil personas asistirán al Vive Claro Distrito Cultural, para escuchar los éxitos de la reconocida cantante.

La emoción se disparó cuando se reveló que Shakira no estará sola en el escenario de Vive Claro. Se confirmó que la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá será la invitada de honor para acompañarla en el show.



La propia Shakira fue quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales, desatando la curiosidad general.

Esta colaboración es particularmente significativa debido a su sello local y simbólico. Durante las paradas previas de su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, los invitados habían sido principalmente colaboradores musicales de renombre mundial, como Bizarrap o Fuerza Regida, e incluso el Grupo Niche en sus recientes conciertos en Cali.

La elección de una agrupación puramente bogotana y compuesta por mujeres marca un hecho inédito en el desarrollo.

La Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá, apodada con cariño "la reina" por la propia artista, confirmó su participación mediante un mensaje eufórico en su cuenta de Instagram.

En dicha publicación, celebraron la inmensa oportunidad y compartieron fragmentos de los ensayos, ofreciendo breves pistas sobre la pieza musical seleccionada.

La orquesta anunció que interpretarán junto a Shakira una de las canciones más emotivas del repertorio del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Aunque el tema oficial que unirá a la orquesta y a la superestrella mundial sigue siendo un secreto celosamente guardado, el clamor de los fanáticos en línea apunta a una joya de la nostalgia.

La especulación más fuerte sugiere que la pieza elegida podría ser "La pared". Esta teoría se ve reforzada por el reciente lanzamiento de una nueva versión de la canción por parte de Shakira, coincidiendo con el vigésimo aniversario de su emblemático álbum Fijación Oral Vol. 1 (2006).