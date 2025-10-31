Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: RESTRICCIONES A MOTOCICLISTAS
FALLECIÓ MARÍA JOSÉ ARDILA
LINDA PALMA, DELICADA CONFESIÓN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Concierto de Shakira en Vive Claro, Bogotá: revelan quiénes son los artistas invitados

Concierto de Shakira en Vive Claro, Bogotá: revelan quiénes son los artistas invitados

La reconocida cantante barranquillera reveló quienes será los artistas que la acompañara e su paso por Vive Claro en Bogotá este 1 de noviembre.