Concierto de Jowell & Randy en el Movistar Arena de Bogotá; todo lo que debes saber

Tras dos décadas de carrera musical, consolidando un legado que pocos pueden igualar, Jowell & Randy vuelven a Colombia con una propuesta que redefine el concepto de show en vivo. La promesa es clara: llevar el "perreo a otra dimensión".

El evento, denominado oficialmente “Jowell & Randy 3D”, no es simplemente un recital. Es un montaje tecnológico sin precedentes diseñado como un homenaje vibrante al reguetón fundacional, presentado en un formato completamente futurista.

La magnitud de esta producción es tal que cada asistente recibirá gafas 3D, un detalle que subraya el compromiso del dúo con una inmersión visual y sonora jamás experimentada antes.

La puesta en escena se fundamenta en un despliegue tecnológico de alto impacto: el público será testigo de proyecciones tridimensionales, un sofisticado sistema de luces perfectamente sincronizadas, sonido totalmente envolvente y el uso de tecnología de mapeo.



Estos elementos buscan garantizar que la experiencia sea verdaderamente multisensorial, elevando el género urbano a un nuevo nivel de espectáculo.

Conocidos por ser los autores de himnos generacionales que han definido el ritmo de las últimas décadas, la trayectoria de Jowell & Randy los establece firmemente como figuras cruciales del reguetón.

Su repertorio incluye éxitos masivos como “Bonita”, “No te veo”, “Loco”, y “Se acabó la cuarentena”. Además, han sido protagonistas de colaboraciones icónicas, siendo fundamentales en el éxito rotundo de “Safaera” junto a Bad Bunny.

¿Cuándo es el concierto de Jowell & Randy en Bogotá?

El 20 de diciembre, el Movistar Arena será testigo de un recorrido histórico que honra esta trayectoria. El dúo prometió una maratón musical que se extenderá por más de tres horas.

En este lapso, los asistentes podrán disfrutar de un setlist monumental que abarcará más de 60 canciones, prometiendo además la presencia de invitados sorpresa. Esta fusión de nostalgia, ritmo inconfundible y la más alta tecnología de producción es lo que promete poner a vibrar a todo el recinto.

La expectativa que generó el regreso de Jowell & Randy a Bogotá es palpable y se refleja directamente en la respuesta masiva del público en la adquisición de boletos.

Este fenómeno de alta demanda es un indicador clave que, si se analizara mediante herramientas como las Tendencias de Búsqueda de Google o de plataformas de venta, confirmaría el fervor por los pioneros del género urbano.

La venta de la boletería inició el 9 de octubre, y desde ese momento, el ritmo de compra ha sido frenético. Este éxito no es un fenómeno aislado en Colombia; el espectáculo “Jowell & Randy 3D” ya demostró su poder de convocatoria al agotar completamente las funciones en Chile y Perú, donde lograron congregar a más de 15,000 personas.

Este impresionante track record en el cono sur incrementa la presión sobre los fanáticos en Bogotá. Los organizadores esperan un lleno total para lo que se perfila como una de las citas más importantes del año dentro del circuito del género urbano. La urgencia para conseguir un lugar es alta, ya que las últimas localidades disponibles se están comercializando a través de TuBoleta.com.