Anuel AA en Bogotá agota boletas en el Movistar Arena; fecha del concierto

El artista puertorriqueño Emmanuel Gazmey Santiago, mundialmente conocido como Anuel AA, reafirmó su estrecha conexión con el público colombiano con un arrollador retorno a los escenarios del país.

Tras seis años de espera, desde su última visita con el Culpables Tour en 2019, la expectación por ver a uno de los exponentes más influyentes y relevantes del trap latino se ha traducido en un fenómeno de ventas sin precedentes.

El primer golpe de éxito fue en la capital: la preventa exclusiva de su concierto en el Movistar Arena de Bogotá, programado para el 24 de octubre, se agotó en tan solo 30 minutos para los clientes Movistar.

Ante la masiva demanda, el intérprete de 'Más rica que aye'r no solo confirmó su concierto en Bogotá, sino que también anunció una segunda y esperada fecha en Medellín. La capital antioqueña será testigo de su energía en vivo el 25 de octubre en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado.



Las entradas para ambos eventos, que prometen ser una experiencia inolvidable, están disponibles exclusivamente a través de tuboleta.com.

La visita de Anuel AA a Medellín, reconocida como un motor de producción musical urbana en Latinoamérica y cuna de leyendas como Maluma y J Balvin, ha encendido los rumores sobre futuros proyectos.

Esta cercanía del artista boricua demuestra un gran interés en el país y representa una valiosa oportunidad para la escena del reguetón local.

La presencia de un gigante como Anuel AA podría abrir puertas a nuevas conexiones creativas, sonidos inéditos y una mayor visibilidad global para el talento colombiano en ascenso.

De hecho, las especulaciones sobre una posible colaboración han tomado fuerza después de que el cantante puertorriqueño fuera visto recientemente en el barrio Antioquia de Medellín junto al artista local Blessed.

Si bien ninguno de los dos ha confirmado esta información, su llegada a la ciudad, en un momento de auge creativo para la nueva generación urbana, refuerza el vínculo entre los exponentes de Puerto Rico y Colombia.

