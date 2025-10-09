Cancelan concierto en el Movistar Arena; Tuboleta confirma devolución de dinero

La organización del concierto de Billy Idol en Bogotá confirmó la cancelación del evento que estaba programado para realizarse el 25 de noviembre en el Movistar Arena. La productora, a través de un comunicado difundido por TuBoleta el 8 de octubre de 2025, explicó que la decisión fue tomada debido a “motivos logísticos y de fuerza mayor”.

Esta noticia, que se dio a conocer apenas este martes, tomó por sorpresa a los seguidores del artista, considerado uno de los íconos del rock de los años ochenta.

El show, que hacía parte de su gira latinoamericana 2025, titulada “It’s a Nice Day To” o “It’s a Nice Day to... Tour Again”, prometía un repertorio de clásicos como “Rebel Yell”, “White Wedding” y “Dancing With Myself”. La frustrada presentación representaba la primera oportunidad para los bogotanos de verlo en vivo en más de tres décadas de carrera.



¿TuBoleta va a devolver dinero del concierto de Billy Idol?

La empresa TuBoleta, encargada de la venta, expresó sus “profundas y sinceras disculpas” por los inconvenientes causados por la cancelación. Asimismo, detalló el protocolo que deberán seguir los compradores para solicitar la devolución del dinero.



Las solicitudes de reembolso podrán realizarse a través del canal oficial de venta, TuBoleta, a partir del 8 de octubre y tendrán como fecha límite el 31 de diciembre de 2025.

El proceso varía según el método de pago original:

Tarjeta de crédito: Quienes hayan adquirido sus entradas con tarjeta de crédito recibirán la devolución de manera automática a la tarjeta utilizada para la compra. Este proceso se completará en un plazo estimado de 15 a 20 días hábiles. Tarjeta de débito o efectivo: Los compradores que pagaron con débito o en efectivo deberán registrar su solicitud en el sitio web de la tiquetera. En estos casos, TuBoleta estableció una alianza con Efecty, permitiendo que el dinero sea recogido en cualquiera de sus puntos de servicio dispuestos en el país.

Es fundamental destacar que el reembolso no incluirá los costos asociados a los servicios de boletería y envío, dado que estos servicios ya fueron prestados. Además, aquellos que reclamen el dinero en Efecty deberán asumir un costo administrativo, el cual corresponde a $6.000 por cada $1.000.000 devuelto, valor que será descontado del monto total de la compra.

La suspensión del espectáculo de Billy Idol se enmarca en un momento especialmente sensible para la escena de conciertos en Bogotá. Esta cancelación se suma a una tendencia reciente de incertidumbre logística en la capital.

Recientemente, la ciudad experimentó la abrupta cancelación del show de Kendrick Lamar en el Movistar Arena, un episodio que generó gran malestar, ya que ocurrió mientras el público se encontraba en el recinto y sin una explicación clara hasta el momento.

Aunque rumores de posible suspensión circularon también para el regreso de Guns N’ Roses, ese concierto finalmente se realizó con éxito. Sin embargo, este clima de incertidumbre ha puesto en evidencia la fragilidad con la que se gestionan algunos grandes espectáculos internacionales en Colombia. Mientras tanto, Billy Idol, el artista británico, mantiene sus presentaciones programadas en otros países de la región.

